"Москва и мир": вечер выпускных в Москве и оспа обезьян в мире

В субботу, 25 июня, в центре Москвы будет ограничено движение. Это связано со школьными вечерами, в том числе, с общегородским балом "Выпускник". С 07:00 нельзя будет проехать на нескольких участках Ильинки. В 16:00 до утра воскресенья ограничат съезд с Крымского вала в сторону Ленинского проспекта. Около 00:00 субботы станут недоступны улицы Москворецкая и Варварка, а также Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост и три соседних набережных.
Общегородской выпускной в Москве могут посетить около 35 000 человек. Традиционный вечер пройдет в Парке Горького. Для одиннадцатиклассников подготовили большую развлекательную программу. Гости будут заходить в парк по красной ковровой дорожке. Их встретят аниматоры, также будет работать фотозона. На Пушкинской набережной и у главного фонтана состоятся концерты, на которых выступят популярные артисты и диджеи. Также организуют более 20 интерактивных зон. В полночь в честь выпускников запустят салют, а завершится праздник дискотекой.
Антициклон скандинавского происхождения уже начинает расширять свои границы и охватывать влиянием большую часть Русской равнины. В субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, столбики термометров поднимутся до 31...32 градусов. По словам синоптиков, ближайшие дни будут солнечные. При этом жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ультрафиолетовом излучении. Им рекомендовали избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11:00 до 20:00. В то же время в Краснодарский край пришли дожди и грозы. В Лазаревском районе смерч вышел на берег и разрушил пирс. Также из-за разгула стихии повреждены линии электропередачи, повалены деревья. А в Сочи в Черное море унесло два автомобиля. В них находились в общей сложности 7 человек, в том числе дети.
В Болгарии сообщили о первых двух случаях заболевания оспой обезьян. Вирус официально подтвержден у мужчин. Госпитализированные в одну из больниц Софии чувствуют себя хорошо. Пациенты рассказали, что в течение двух последних недель посещали другие страны, включая Великобританию и Испанию.
О первом заболевшем оспой обезьян сообщили власти Южно-Африканской Республики. Речь идет о 30-летнем жителе Йоханнесбурга. Мужчина утверждает, что в последнее время территорию страны не покидал. Согласно статистике, за два года вспышки заболеваемости были зафиксированы в таких африканских странах как Конго, Камерун, Нигерия и Гана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: