"Москва и мир": вечер выпускных в Москве и оспа обезьян в мире

В субботу, 25 июня, в центре Москвы будет ограничено движение. Это связано со школьными вечерами, в том числе, с общегородским балом "Выпускник". С 07:00 нельзя будет проехать на нескольких участках Ильинки. В 16:00 до утра воскресенья ограничат съезд с Крымского вала в сторону Ленинского проспекта. Около 00:00 субботы станут недоступны улицы Москворецкая и Варварка, а также Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост и три соседних набережных.

Общегородской выпускной в Москве могут посетить около 35 000 человек. Традиционный вечер пройдет в Парке Горького. Для одиннадцатиклассников подготовили большую развлекательную программу. Гости будут заходить в парк по красной ковровой дорожке. Их встретят аниматоры, также будет работать фотозона. На Пушкинской набережной и у главного фонтана состоятся концерты, на которых выступят популярные артисты и диджеи. Также организуют более 20 интерактивных зон. В полночь в честь выпускников запустят салют, а завершится праздник дискотекой.

Антициклон скандинавского происхождения уже начинает расширять свои границы и охватывать влиянием большую часть Русской равнины. В субботу и воскресенье, 25 и 26 июня, столбики термометров поднимутся до 31...32 градусов. По словам синоптиков, ближайшие дни будут солнечные. При этом жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном ультрафиолетовом излучении. Им рекомендовали избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11:00 до 20:00. В то же время в Краснодарский край пришли дожди и грозы. В Лазаревском районе смерч вышел на берег и разрушил пирс. Также из-за разгула стихии повреждены линии электропередачи, повалены деревья. А в Сочи в Черное море унесло два автомобиля. В них находились в общей сложности 7 человек, в том числе дети.

В Болгарии сообщили о первых двух случаях заболевания оспой обезьян. Вирус официально подтвержден у мужчин. Госпитализированные в одну из больниц Софии чувствуют себя хорошо. Пациенты рассказали, что в течение двух последних недель посещали другие страны, включая Великобританию и Испанию.

О первом заболевшем оспой обезьян сообщили власти Южно-Африканской Республики. Речь идет о 30-летнем жителе Йоханнесбурга. Мужчина утверждает, что в последнее время территорию страны не покидал. Согласно статистике, за два года вспышки заболеваемости были зафиксированы в таких африканских странах как Конго, Камерун, Нигерия и Гана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

