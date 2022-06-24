"Москва и мир": День молодежи и оспа обезьян

Праздничные мероприятия в честь Дня молодежи пройдут в воскресенье, 26 июня, в столичном парке искусств "Музеон". В программе запланированы мастер-классы, лекции и танцевальный марафон. На площадке организуют зону уличного спорта, кроссфита и паркура. Кроме того, для посетителей будет работать ярмарка вакансий и стажировок.
Молодежные фестивали пройдут в 10 российских регионах, включая Калининград, Казань, Владивосток, Махачкалу, Нижний Новгород, Мурманск, Красноярск, Екатеринбург и Крым. Вход на мероприятия бесплатный, но по электронным билетам. Их можно получить на сайте проекта. Свое участие в праздничных мероприятиях уже подтвердили свыше 180 000 человек.
В Санкт-Петербург из Москвы начал курсировать новый "Сапсан". Обновленный поезд стал еще более комфортным. В вагоне первого класса появились двухместные купе "Премиум" с диванами, а в вагонах эконом- и базового классов установили кресла с функцией поддержки спины. Возле каждого места появились розетки и разъемы для зарядки смартфонов. В вагонах также теперь есть кулеры с питьевой водой. Сейчас к запуску готовятся еще три новых состава. До конца года в парке "Сапсанов" станет 20 поездов.
В Болгарии сообщили о первых двух случаях заболевания оспой обезьян. Вирус официально подтвержден у мужчин. Госпитализированные в одну из больниц Софии чувствуют себя хорошо. Пациенты рассказали, что в течение двух последних недель посещали другие страны, включая Великобританию и Испанию.
О первом заболевшем оспой обезьян сообщили власти Южно-Африканской Республики. Речь идет о 30-летнем жителе Йоханнесбурга. Мужчина утверждает, что в последнее время территорию страны не покидал. Согласно статистике, за два года вспышки заболеваемости были зафиксированы в таких африканских странах как Конго, Камерун, Нигерия и Гана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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