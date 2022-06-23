"Москва и мир": флагманский центр "Мои документы" в столице и землетрясение в Афганистане

23 июня, 23:00
В Москве откроют новый флагманский центр "Мои документы", уже восьмой по счету. Об этом сообщил Сергей Собянин. Расположится МФЦ-флагман на Ярцевской улице. Там сделают более 60 окон приема, будут доступны все популярные и дополнительные услуги, в частности, медкабинет "Мое здоровье", туристическое бюро, фотоателье и кафе.
В центре также появится отдельная зона для регистрации брака и конференц-зал для проведения торжественного вручения первых паспортов, лекций, мастер-классов и встреч с жителями. Изменения ждут и центр "Мои документы" в Конькове. Его перенесут в более просторное и удобное место – в торговый центр "Беляево" на улице Миклухо-Маклая. Таким образом, площадь офиса увеличится в полтора раза. Также там установят современный диагностический комплекс и откроют выставку в рамках проекта "Москва – с заботой об истории".
Скончался Юрий Шатунов. Об этом сообщил менеджер певца. По его словам, причиной смерти стал обширный инфаркт. Певцу было 48 лет. Юрий Шатунов был кумиром поколения, а слава обрушилась на него, когда он еще подростком попал в группу "Ласковый май". Воспитанник оренбургского детского дома стал одним из самых популярных артистов в СССР. "Белые розы", "Седую ночь" и другие хиты группы пели стадионами. На пике "Ласковый май" давал по 40 концертов в месяц.
Однако в 1992 году группа распалась. Шатунов решил строить сольную карьеру и переехал в Германию. Там певец освоил профессию звукорежиссера, записывал новые песни, но на сцену выходить отказывался. На протяжении 10 лет Юрий Шатунов вел очень закрытый образ жизни, но потом все же решил вернуться к концертам. Он выпустил два альбома и снова стал собирать залы. Шатунов часто ездил на гастроли по России. Последний раз певец выступал на этой неделе.
Афганистан просит помощи. Правительство страны признало, что не сможет самостоятельно справиться с последствиями мощного землетрясения. Оно произошло накануне в провинциях Хост и Пактика. Толчки магнитудой 6 баллов были зафиксированы накануне, когда большинство жителей еще спали. По последним данным, жертвами стихии стали минимум 1,5 тысячи человек. Получивших ранения в два раза больше. В данный момент идут поисково-спасательные работы. Спецслужбам и волонтерам предстоит разобрать тысячи завалов. Только по предварительным подсчетам разрушены около двух тысяч жилых домов.
О своем желании помочь Афганистану уже заявили Япония, Китай, Венесуэлла и некоторые другие страны. Соседний Пакистан направил в зону бедствия груз с гуманитарной помощью. Колонна из восьми грузовиков доставит лекарства, палатки, одеяла и другие предметы первой необходимости. Кроме того, пакистанские военные врачи заявили о готовности организовать медицинский лагерь для оказания помощи пострадавшим.
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