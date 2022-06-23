"Москва и мир": благоустройства парка "Покровское-Стрешнево" и крупный пожар в Турции

В парке "Покровское-Стрешнево" продолжается благоустройство. В центральной части парка сохранят естественную заповедную зону, при этом отремонтировав всю нужную инфраструктуру. Появится еще одна природная территория с экотропой и смотровой площадкой. В парке также будут зоны для отдыха и занятий спортом. Отмечается, что во время работ учтут пожелания москвичей.

Парк "Покровское-Стрешнево" расположен между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе, его площадь – более 200 гектаров. Проект благоустройства сделали по заказу столичного правительства. Закончить работы планируют ко Дню города.

Скончался Юрий Шатунов. Об этом сообщил менеджер певца. По его словам, причиной смерти стал обширный инфаркт. Певцу было 48 лет. Юрий Шатунов был кумиром поколения, а слава обрушилась на него, когда он еще подростком попал в группу "Ласковый май". Воспитанник оренбургского детского дома стал одним из самых популярных артистов в СССР. "Белые розы", "Седую ночь" и другие хиты группы пели стадионами. На пике "Ласковый май" давал по 40 концертов в месяц.

Однако в 1992 году группа распалась. Шатунов решил строить сольную карьеру и переехал в Германию. Там певец освоил профессию звукорежиссера, записывал новые песни, но на сцену выходить отказывался. На протяжении 10 лет Юрий Шатунов вел очень закрытый образ жизни, но потом все же решил вернуться к концертам. Он выпустил два альбома и снова стал собирать залы. Шатунов часто ездил на гастроли по России. Последний раз певец выступал на прошлой неделе.

Турецкие власти не исключают, что причиной лесных пожаров вблизи Мармариса мог стать умышленный поджог. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что огонь вспыхнул сразу в трех местах. Это произошло 21 июня вечером. В данный момент он распространился на площади около 400 гектаров. Из зоны бедствия эвакуированы более 150 человек. Лес горит в труднодоступной местности, поэтому борьбу со стихией ведут при помощи авиации.

Работу спасателей, а их более 2,5 тысячи, затрудняет сильный ветер. Он разносит пламя с молниеносной скоростью. При этом синоптики прогнозируют, что ветер продолжит усиливаться. Накануне масштаб бедствия оценил лично президент Турции Реджеп Эрдоган. Он осмотрел район с борта вертолета. Лидер страны сообщил, что тушение пожара продолжалось всю минувшую ночь, но ситуацию под контроль взять так и не удалось. При этом власти уверяют, что опасности курортным зонам региона пока нет.