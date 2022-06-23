"Москва и мир": жара в столице и последствия землетрясения в Афганистане

Столица готовится к жаре. Скандинавский антициклон расширяет свои границы и охватывает большую часть Восточно-Европейской равнины. Температура воздуха в городе начнет расти 24 июня. Столбики термометров покажут 27 градусов. А в начале следующей недели они перешагнут отметку 30 градусов. Об этом сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие пять дней в регионе будет много солнца, оно спровоцирует сильное ультрафиолетовое излучение. Чтобы не обгореть и не получить тепловой удар, горожан просят избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11:00 до 20:00, а также стараться пить как можно больше воды. При этом синоптики прогнозируют, что на смену недолгому зною вновь вернутся стандартные июльские значения. Во второй половине следующей недели на улице вновь будет 23–28 градусов.

Скончался Юрий Шатунов. Об этом сообщил менеджер певца. По его словам, причиной смерти стал обширный инфаркт. Певцу было 48 лет. Юрий Шатунов был кумиром поколения, а слава обрушилась на него, когда он еще подростком попал в группу "Ласковый май". Воспитанник оренбургского детского дома стал одним из самых популярных артистов в СССР. "Белые розы", "Седую ночь" и другие хиты группы пели стадионами. На пике "Ласковый май" давал по 40 концертов в месяц.

Однако в 1992 году группа распалась. Шатунов решил строить сольную карьеру и переехал в Германию. Там певец освоил профессию звукорежиссера, записывал новые песни, но на сцену выходить отказывался. На протяжении 10 лет Юрий Шатунов вел очень закрытый образ жизни, но потом все же решил вернуться к концертам. Он выпустил два альбома и снова стал собирать залы. Шатунов часто ездил на гастроли по России. Последний раз певец выступал на прошлой неделе.

Афганистан просит помощи. Правительство страны признало, что не сможет самостоятельно справиться с последствиями мощного землетрясения. Оно произошло накануне в провинциях Хост и Пактика. Толчки магнитудой 6 баллов были зафиксированы накануне, когда большинство жителей еще спали. По последним данным, жертвами стихии стали минимум 1,5 тысячи человек. Получивших ранения в два раза больше. В данный момент идут поисково-спасательные работы. Спецслужбам и волонтерам предстоит разобрать тысячи завалов. Только по предварительным подсчетам разрушены около двух тысяч жилых домов.

О своем желании помочь Афганистану уже заявили Япония, Китай, Венесуэлла и некоторые другие страны. Соседний Пакистан направил в зону бедствия груз с гуманитарной помощью. Колонна из восьми грузовиков доставит лекарства, палатки, одеяла и другие предметы первой необходимости. Кроме того, пакистанские военные врачи заявили о готовности организовать медицинский лагерь для оказания помощи пострадавшим.