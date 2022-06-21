"Москва и мир": погода в столице и жара в Италии

В Москве до вечера 21 июня будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за дождей. В столице сыро и пасмурно. Осадки будут в течение всего дня. Это происходит под влиянием очередного циклона, центр которого сейчас раскручивается над Смоленской областью, где находятся основные сгустки дождевых облаков.

Кроме того, вторник может стать самым прохладным днем не только на этой неделе, но и вообще с начала лета. Синоптики говорят, что температура 21 июня опустилась ниже нормы – всего 16 градусов, как было в начале мая. В среду, 22 июня, в столице потеплеет до +19 градусов. С четверга, 23 июня, столбики термометров начнут подниматься выше – в пятницу и субботу уже прогнозируют 28 градусов.

Итальянские фермеры бьют тревогу. В страну пришла сильнейшая засуха. Из-за аномальной жары в ряде регионов в северной и центральной части страны в ближайшее время могут объявить режим стихийного бедствия. Главная опасность угрожает областям Пьемонт и Ломбардия. Через них протекает река По – самая полноводная в Италии. Из-за отсутствия дождей и снега в Альпах ее уровень снизился на 70%. Такого не было более 70 лет.

В городах, расположенных в зоне бедствия, власти ввели ограничения на использование водных ресурсов. Там запрещено мыть машины и поливать садовые участки пресной водой. В некоторых регионах на ночь даже перекрывают водоснабжение в домах. Сейчас на Аппенинах около 40 градусов. Аномальный зной, несвойственный июню, в регион принес антициклон "Харон". Синоптики прогнозируют, что в Италии он задержаться на 7–10 дней, а это значит, что температура воздуха продолжит расти.

Сергей Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Она улучшит ситуацию с автомобильным движением и транспортную доступность для 1,5 миллиона жителей столицы и области. Мэр напомнил, что сейчас в Северном административном округе Москвы параллельно строятся две большие развязки.

На втором этапе проекта будет запущена эстакада из столицы на внешнюю сторону МКАД, а также клеверная развязка с внешней стороны дороги и пешеходный переход. Работы выполнены уже на 80%. В них участвуют более 300 человек. Они используют 70 единиц спецтехники. Все должны закончить раньше изначально запланированных сроков – в сентябре.