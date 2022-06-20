"Москва и мир": строительство станции "Нагатинский Затон" БКЛ и жертвы наводнения в Индии

В Москве заканчивают строительство станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро. Все тоннели проложены, сейчас идут отделочные работы, монтаж линейных сооружений и необходимого оборудования. Результат уже проделанных работ оценил Сергей Собянин. Мэр отметил, что восточный участок БКЛ, куда входит "Нагатинский Затон", проходит через шесть районов Москвы и разгружает четыре радиальные линии подземки. Сама же станция позволит жителям одноименного района экономить 20–25 минут.

К открытию станции также планируют благоустроить прилегающую территорию. Ожидается, что после открытия ей ежедневно будут пользоваться более 15 тысяч человек.

Российские вузы начали прием документов от абитуриентов. У поступающих есть несколько вариантов для того, чтобы отправить заявку. Можно сделать это лично, а также в электронном виде: через сайты вузов, по почте или через суперсервис "Поступление онлайн" на портале госуслуг. Сейчас к нему подключены 974 учебных заведения и их филиалы. Для того чтобы воспользоваться этой услугой, нужно создать учетную запись на госуслугах, подтвердить ее, а затем внести в личный кабинет документы об образовании и достижениях.

Поступать можно сразу в пять вузов, выбрав в каждом по 10 направлений подготовки или специальностей. Сбор документов от абитуриентов продлится до 25 июля, а 27 июля станут доступны конкурсные списки. К 9 августа ожидаются приказы о зачислении. Помимо основного этапа, предусмотрен приоритетный. В этом случае не проводятся вступительные экзамены или применяются особые и целевые квоты.

Индия приходит в себя после мощного наводнения, в результате которого фиксируются около четырех миллионов пострадавших и более 70 погибших. Основной удар стихии пришелся на северо-восточный штат Ассам. На регион на минувшей неделе обрушились мощные муссонные ливни. Из берегов вышла река Брахмапутра и ее притоки. Под водой оказались несколько тысяч деревень, свыше 100 тысяч гектаров сельхозугодий.

Аналогичная ситуация в соседнем Бангладеш. Десятки погибших и пропавших без вести. Местные власти называли этот удар стихии мощнейшим за последние 120 лет. С попавшими в изоляцию населенными пунктами нет связи. В зоне стихийного бедствия не работает электричество. Прервано транспортное сообщение. Причем речь идет не только об автомагистралях, затоплены железнодорожные пути и аэропорты. В обеих странах к ликвидации последствий привлекли военных. При этом синоптики прогнозируют, что ливни в ближайшее время не прекратятся.