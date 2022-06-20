"Москва и мир": строительство станции "Нагатинский Затон" БКЛ и наводнение в Индии

В Москве заканчивают строительство станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро. Все тоннели проложены, сейчас идут отделочные работы, монтаж линейных сооружений и необходимого оборудования. Результат уже проделанных работ оценил Сергей Собянин. Мэр отметил, что восточный участок БКЛ, куда входит "Нагатинский Затон", проходит через шесть районов Москвы и разгружает четыре радиальные линии подземки. Сама же станция позволит жителям одноименного района экономить 20–25 минут.

К открытию станции также планируют благоустроить прилегающую территорию. Ожидается, что после открытия ей ежедневно будут пользоваться более 15 тысяч человек.

У Николая Дроздова юбилей. Российский ученый-зоолог, профессор, путешественник, писатель, ведущий телепередачи "В мире животных" отмечает 85-летие. На телевидение Дроздов попал будучи аспирантом – его попросили заменить одного из консультантов программы. А в 1977 году стал сам вести выпуски и делал это на протяжении 40 лет. Также Николай Дроздов озвучил десятки документальных фильмов и сказок, его голосом говорят персонажи мультиков. Кроме того, он участвовал во многих проектах на разных телеканалах.

Дроздов – автор более 40 книг о природе разных стран и континентов, а также сотен научных статей. Он участвовал в многочисленных научных экспедициях по России и миру. Покорил Эльбрус, трижды бывал на Северном полюсе, совершил два кругосветных путешествия. К своему юбилею Николай Дроздов выпустил новую книгу об Австралии. А сам день рождения он собирается проводить дома с близкими.

Индия приходит в себя после мощного наводнения. В результате разгула стихии фиксируются около четырех миллионов пострадавших и более 70 погибших. Основной удар пришелся на северо-восточный штат Ассам. На регион на минувшей неделе обрушились мощные муссонные ливни. Из берегов вышла река Брахмапутра и ее притоки. Под водой оказались несколько тысяч деревень, свыше 100 тысяч гектаров сельхозугодий.

Аналогичная ситуация в соседнем Бангладеш. Десятки погибших и пропавших без вести. Местные власти называли этот удар стихии мощнейшим за последние 120 лет. С попавшими в изоляцию населенными пунктами нет связи. В зоне стихийного бедствия не работает электричество. Прервано транспортное сообщение. Причем речь идет не только об автомагистралях, затоплены железнодорожные пути и аэропорты. В обеих странах к ликвидации последствий привлекли военных. При этом синоптики прогнозируют, что ливни в ближайшее время не прекратятся.