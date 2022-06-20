"Москва и мир": строительство северного участка скоростного диаметра и жара в Европе

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Строительство северного участка скоростного диаметра завершено на 65%. Речь идет об отрезке от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе. Всего в рамках проекта там построят и реконструируют около 13 километров дорог. Сейчас в районе улицы Маресьева идет установка ограждения, а у Лухмановской продолжается подготовка к монтажу опор путепровода.
Одновременно идет строительство подземных пешеходных переходов. Два их них – у садоводческого товарищества "Зенино" в городе Люберцы – будут сданы в ближайшее время. Новая автомагистраль соединит Зенинское шоссе напрямую с Косинским. Это позволит улучшить транспортную доступность для жителей Некрасовки. Завершение строительства всех хордовых магистралей намечено на 2023 год.
У Николая Дроздова юбилей. Российский ученый-зоолог, профессор, путешественник, писатель, ведущий телепередачи "В мире животных" отмечает 85-летие. На телевидение Дроздов попал будучи аспирантом – его попросили заменить одного из консультантов программы. А в 1977 году стал сам вести выпуски и делал это на протяжении 40 лет. Также Николай Дроздов озвучил десятки документальных фильмов и сказок, его голосом говорят персонажи мультиков. Кроме того, он участвовал во многих проектах на разных телеканалах.
Дроздов – автор более 40 книг о природе разных стран и континентов, а также сотен научных статей. Он участвовал в многочисленных научных экспедициях по России и миру. Покорил Эльбрус, трижды бывал на Северном полюсе, совершил два кругосветных путешествия. К своему юбилею Николай Дроздов выпустил новую книгу об Австралии. А сам день рождения он собирается проводить дома с близкими.
Жара продолжает наступление на Европу. Особенно страдают западные и центральные регионы. В некоторых городах Франции, включая Париж, столбики термометров поднялись до отметки 43 градуса тепла. В 12 регионах действует красный уровень погодной опасности. Людей просят по возможности не выходить на улицу, все мероприятия на открытом воздухе под запретом.
Похожая картина в Чехии. Там температура поднимается до 39 градусов. Это рекорд за почти трехсотлетнюю историю метеонаблюдений. На востоке Германии бушуют лесные пожары. Около 500 человек были вынуждены покинуть свои дома. Но самая серьезная пожароопасная обстановка в данный момент в Испании. Там зарегистрировано несколько десятков пожаров в восьми регионах. В общей сложности огнем объято 25 тысяч гектаров леса. Пламя уже вплотную подошло к жилым районам. Эвакуированы сотни местных жителей. Для региона такая жара в июне считается крайне редким явлением.
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