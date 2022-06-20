"Москва и мир": погода в столице и рекордные температуры в Европе

14:30
Новая рабочая неделя в столице будет дождливой и не сильно жаркой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, 20 июня Москва оказалась в тылу циклона, а воздух прогрелся до 20–22 градусов. На улице облачно. Во вторник, 21 июня, температура еще понизится, пройдут небольшие дожди. Со среды плотность облаков увеличится, а вместе с ней и интенсивность дождей. В четверг же характер погоды особо не изменится, однако станет немного теплее – снова 22 градуса. А дожди прогнозируются и в пятницу.
Таким образом, общее количество осадков за пять рабочих дней составит 35–40 миллиметров. В субботу небо прояснится. В ночь на 25 июня температура достигнет 15 градусов тепла. А днем столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов. Жарко будет и в воскресенье.
Российские вузы начали прием документов от абитуриентов. У поступающих есть несколько вариантов для того, чтобы отправить заявку. Можно сделать это лично, а также в электронном виде: через сайты вузов, по почте или через суперсервис "Поступление онлайн" на портале госуслуг. Сейчас к нему подключены 974 учебных заведения и их филиалы. Для того чтобы воспользоваться этой услугой, нужно создать учетную запись на госуслугах, подтвердить ее, а затем внести в личный кабинет документы об образовании и достижениях.
Поступать можно сразу в пять вузов, выбрав в каждом по 10 направлений подготовки или специальностей. Сбор документов от абитуриентов продлится до 25 июля, а 27 июля станут доступны конкурсные списки. К 9 августа ожидаются приказы о зачислении. Помимо основного этапа, предусмотрен приоритетный. В этом случае не проводятся вступительные экзамены или применяются особые и целевые квоты.
Жара продолжает наступление на Европу. Особенно страдают западные и центральные регионы. В некоторых городах Франции, включая Париж, столбики термометров поднялись до отметки 43 градуса тепла. В 12 регионах действует красный уровень погодной опасности. Людей просят по возможности не выходить на улицу, все мероприятия на открытом воздухе под запретом.
Похожая картина в Чехии. Там температура поднимается до 39 градусов. Это рекорд за почти трехсотлетнюю историю метеонаблюдений. На востоке Германии бушуют лесные пожары. Около 500 человек были вынуждены покинуть свои дома. Но самая серьезная пожароопасная обстановка в данный момент в Испании. Там зарегистрировано несколько десятков пожаров в восьми регионах. В общей сложности, огнем объято 25 тысяч гектаров леса. Пламя уже вплотную подошло к жилым районам. Эвакуированы сотни местных жителей. Для региона такая жара в июне считается крайне редким явлением.
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