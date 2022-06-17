"Москва и мир": заявления Владимира Путина и аномальная жара в США

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент затронул много тем, но ключевыми стали вопросы экономики.

Владимир Путин предложил на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с рисками причинения вреда. Президент отметил, что нет необходимости проверять всех подряд, должен работать рискориентированный подход. И поручил правительству определить конкретные параметры реформы в ближайшие месяцы. Также Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых.

Одновременно с этим стало известно, что Сбербанк 17 июня начал предварительный прием заявок по программе льготной ипотеки на новостройки под 7%. Об этом на форуме заявил зампред правления банка Кирилл Царев.

Аномальная жара в центральных регионах США привела к гибели минимум двух тысяч коров. Это официальные данные, а вот экологи говорят, что эта цифра может быть в разы больше. Ситуацию усугубляет повышенная влажность воздуха. Самая сложная ситуация складывается в Канзасе. Уже несколько дней столбики термометров там не опускаются ниже 40 градусов. Синоптики говорят, что такая жара продлится на следующей неделе.

Температура в ближайшее время может достичь экстремальных отметок и в других в штатах Среднего Запада, а также на побережье Мексиканского залива.

Страдает от экстремального зноя и Европа. Палящие солнце стало причиной лесных пожаров, которые охватили Каталонию. За два дня их площадь увеличилась до 1,6 тысячи гектаров. Столбики термометра поднялись до 40 градусов и в других испанских регионах. Даже ночи не приносят спасительной прохлады. С 17 июня 12 французских департаментов из-за аномальных температур переведены в режим красного уровня тревоги. Медики призывают людей быть крайне острожными, по возможности оставаться дома и пить больше воды.