"Москва и мир": заявления Владимира Путина и судьба Ассанжа

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент затронул много тем, но ключевыми стали вопросы экономики.
Путин предложил на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с рисками причинения вреда. Президент отметил, что нет необходимости проверять всех подряд, должен работать рискориентированный подход. Он поручил правительству определить конкретные параметры реформы в ближайшие месяцы. Также Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых.
Одновременно с этим стало известно, что Сбербанк 17 июня начал предварительный прием заявок по программе льготной ипотеки на новостройки под 7%. Об этом на форуме заявил зампред правления банка Кирилл Царев.
Глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила выдачу США Джулиана Ассанжа. Ранее судьбу основателя Wikileaks решил Лондонский суд. Адвокаты подсудимого уже заявили, что подадут апелляцию на решение британских властей. Согласно закону, у них на это есть две недели.
Дело против Ассанжа открыто после публикации на сайте WikiLeaks секретных документов, в частности о войнах в Афганистане и Ираке. Его задержали в Лондоне в апреля 2019 года по запросу Соединенных Штатов. До этого журналист 7 лет провел в изоляции в здании посольства Эквадора. За это время у него родилось двое детей от адвоката Стеллы Моррис.
Основателя Wikileaks задержали прямо в дипмиссии, после того как ему отказали в продлении дипломатического убежища. В США 50-летнему журналисту грозит в общей сложности 175 лет тюремного заключения. Его сторонники называют преследование США политическим, считая, что деятельность Ассанжа не отличается от работы журналистов.
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