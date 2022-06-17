"Москва и мир": столичный выпускной и судьба Ассанжа

Общегородской выпускной в Москве посетят 35 тысяч человек. По словам заммэра Анастасии Раковой, это рекордное число. Традиционный вечер в Парке Горького пройдет 25 июня. Праздник начнется в 20:00 и продлится до 06:00. Для выпускников подготовили большую развлекательную программу.

По традиции гости будут заходить в парк по красной ковровой дорожке. Их встретят аниматоры и ростовые куклы, будет работать фотозона. На Пушкинской набережной и у главного фонтана состоятся концерты, выступят популярные артисты и диджеи. Также организуют более 20 интерактивных зон. Будут площадки с иммерсивным шоу, интеллектуальной игрой "Квиз!", комик-шоу со stand up и импровизацией. Также запланированы экстрим-шоу на велосипедах и театрализованное представление на воде.

В полночь в честь выпускников запустят салют, а завершится праздник дискотекой. На выпускной одиннадцатиклассники и их сопровождающие смогут пройти по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила выдачу США Джулиана Ассанжа. Ранее судьбу основателя Wikileaks решил Лондонский суд. Адвокаты подсудимого уже заявили, что подадут апелляцию на решение британских властей. Согласно закону, у них на это есть две недели.

Дело против Ассанжа открыто после публикации на сайте WikiLeaks секретных документов, в частности о войнах в Афганистане и Ираке. Его задержали в Лондоне в апреле 2019 года по запросу Соединенных Штатов. До этого журналист семь лет провел в изоляции в здании посольства Эквадора. За это время у него родилось двое детей от адвоката Стеллы Моррис.

Основателя Wikileaks задержали прямо в дипмиссии, после того как ему отказал в продлении дипломатического убежища. В США 50-летнему журналисту грозит в общей сложности 175 лет тюремного заключения. Его сторонники называют преследование США политическим, считая, что деятельность Ассанжа не отличается от работы журналистов.

Вероятность дождя и грозы в столице сохранится в столице до конца суток. Также синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. Москвичам рекомендуют обходить линии электропередачи, деревья и слабо укрепленные конструкции. Водителям советуют оставлять автомобили на крытых парковках или вдали от деревьев. На дорогах необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

В пятницу, 17 июня, сильные дожди уже прошли в нескольких районах города, а в Южном Бутове был даже град. Что касается температуры, то до конца недели обещают около 20–25 градусов.

В понедельник, 20 июня, в столицу вернется жара: прогнозируют 29 градусов. Погоду будет определять западный антициклон. В течение недели температура немного упадет и будет комфортной для мегаполиса. Синоптики говорят, что она будет соответствовать климатической норме. Также возможны кратковременные дожди.