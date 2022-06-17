"Москва и мир": столичная служба занятости и аномальная жара в США

С начала 2022 года при поддержке службы занятости почти восемь тысяч москвичей старшего возраста смогли найти работу. Всего с момента своего основания, то есть за 2,5 года, служба помогла трудоустроить 55 тысяч пенсионеров. Такие данные опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

Все соискатели могут получить рекомендации специалиста, пройти тестирование, образовательные тренинги и курсы допобразования. Все мероприятия бесплатные. Согласно статистике, практически каждый четвертый возрастной кандидат, обратившийся в службу занятости, получил место в индустрии сервиса. Они смогли стать поварами, пекарями, музейными смотрителями и социальными работниками. Еще 14% получили работу на офисных позициях по специальностям экономист, бухгалтер, менеджер и оператор абонентского отдела.

Как отмечают специалисты службы занятости, большинство людей старшего возраста хотят работать полный день, а при необходимости готовы осваивать новые профессии и повышать квалификацию.

Аномальная жара в центральных регионах США привела к гибели минимум двух тысяч коров. Это официальные данные, а вот экологи говорят, что эта цифра может быть в разы больше. Ситуацию усугубляет повышенная влажность воздуха. Самая сложная ситуация складывается в Канзасе. Уже несколько дней столбики термометров там не опускается ниже 40 градусов. Синоптики говорят, что такая жара продлится на следующей неделе.

Температура в ближайшее время может достичь экстремальных отметок и в других в штатах Среднего Запада, а также на побережье Мексиканского залива.

Страдает от экстремального зноя и Европа. Палящие солнце стало причиной лесных пожаров, которые охватили Каталонию. За два дня их площадь увеличилась до 1,6 тысячи гектаров. Столбики термометра поднялись до 40 градусов и в других испанских регионах. Даже ночи не приносят спасительной прохлады. С 17 июня 12 французских департаментов из-за аномальных температур переведены в режим красного уровня тревоги. Медики призывают людей быть крайне острожными, по возможности оставаться дома и пить больше воды.

Общегородской выпускной в Москве посетят 35 тысяч человек. По словам заммэра Анастасии Раковой, это рекордное число. Традиционный вечер в Парке Горького пройдет 25 июня. Праздник начнется в 20:00 и продлится до 06:00. Для выпускников подготовили большую развлекательную программу.

По традиции гости будут заходить в парк по красной ковровой дорожке. Их встретят аниматоры и ростовые куклы, будет работать фотозона. На Пушкинской набережной и у главного фонтана состоятся концерты, выступят популярные артисты и диджеи. Также организуют более 20 интерактивных зон. Будут площадки с иммерсивным шоу, интеллектуальной игрой "Квиз!", комик-шоу со stand up и импровизацией. Также запланированы экстрим-шоу на велосипедах и театрализованное представление на воде.

В полночь в честь выпускников запустят салют, а завершится праздник дискотекой. На выпускной одиннадцатиклассники и их сопровождающие смогут пройти по индивидуальному браслету с QR-кодом.