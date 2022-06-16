"Москва и мир": перинатальный центр в столице и аномальная жара в Испании

В Москве на базе больницы имени Ворохобова начал работу крупнейший в России перинатальный центр. За несколько недель там родились более 160 малышей. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, в новом центре будет рождаться каждый десятый москвич. Отмечается, что центр был спроектирован и построен с нуля для обеспечения высокого уровня безопасности и комфорта.



Две недели назад открылся новый перинатальный центр при Коммунарке. Это первый акушерский стационар в ТиНАО. Там также принимают пациенток из Южного, Западного и Юго-Западного округов столицы. Медики оказывают всю необходимую помощь – ведут беременность, принимают роды, выхаживают новорожденных.

Испания изнывает от аномального зноя. Воздух прогрелся до +40 градусов – это на восемь градусов выше климатической нормы. Такого начала лета здесь не было более 40 лет. Аномальная для этого времени жара пришла из Северной Африки. Усугубляет ситуацию высокая влажность на Пиренейском полуострове. Все это делает нахождение людей и животных на улице невыносимым. Повышенный уровень опасности объявлен в девяти из 17 регионов Испании. Медики сообщают о большом наплыве пациентов, получивших солнечный удар.

Похожая ситуация во Франции. Накануне столбики термометров местами превысили отметку в 36 градусов, температура воздуха продолжит подниматься. В регионах, расположенных вдоль Атлантического побережья, уже 16 июня будет больше 40 градусов. Этот атмосферный фронт на днях достигнет южных регионов страны. В ряде департаментов власти ограничили использование воды. Жителей призывают не мыть машины и не наполнять уличные бассейны.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 городов России до 24 июня. Самолеты не будут летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Рейсы были приостановлены в феврале, после чего распоряжение неоднократно продляли. В качестве альтернативы сейчас используются аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Из-за таких ограничений на полеты РЖД ввели дополнительные поезда, в том числе из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличили количество мест в составах.

В начале июня туроператоры запустили первые автобусные чартеры на российские курорты, чтобы доставить туда туристов. В зависимости от маршрута дорога занимает 20–26 часов. Пассажиров перевозят в высоких автобусах с большим салоном и багажным отделением. Во всех есть туалеты, кулеры с водой и Wi-Fi.