"Москва и мир": погода в столице и аномальная жара в Испании

Погода в Москве в ближайшие выходные будет соответствовать сезону и не выйдет за рамки климатической нормы. Ночью будет не больше 14 градусов, а днем – до 25 градусов. В пятницу, 17 июня, северо-западный циклон принесет в город облака и небольшие осадки. Днем потеплеет до +20–22 градусов. Синоптики обещают, что дожди если и пройдут, то только в субботу и осадки будут кратковременными.

На следующей неделе столичный регион накроет волна зноя. Воздух прогреется до 30 градусов. Специалист метеобюро Татьяна Поздняков пояснила, что в ответе за это антициклон, который сейчас раскаленным африканским воздухом проверяет на прочность Европу, где столбики термометров поднимаются до +40 градусов.

Что касается лета в целом, то, по предварительным прогнозам, в этом году оно будет теплее предыдущего. В июле температура превысит климатическую норму на 1,5 градуса.

Испания изнывает от аномального зноя. Воздух прогрелся до +40 градусов – это на восемь градусов выше климатической нормы. Такого начала лета здесь не было более 40 лет. Аномальная для этого времени жара пришла из Северной Африки. Усугубляет ситуацию высокая влажность на Пиренейском полуострове. Все это делает нахождение людей и животных на улице невыносимым. Повышенный уровень опасности объявлен в девяти из 17 регионов Испании. Медики сообщают о большом наплыве пациентов, получивших солнечный удар.

Похожая ситуация во Франции. Накануне столбики термометров местами превысили отметку в 36 градусов, температура воздуха продолжит подниматься. В регионах, расположенных вдоль Атлантического побережья, уже 16 июня будет больше 40 градусов. Этот атмосферный фронт на днях достигнет южных регионов страны. В ряде департаментов власти ограничили использование воды. Жителей призывают не мыть машины и не наполнять уличные бассейны.

Случаев оспы обезьян в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что специалисты не зафиксировали в РФ положительных результатов тестирования на наличие у кого-то из граждан этого заболевания.

По словам Анны Поповой, у России есть тест-система на выявление оспы обезьян, и еще одна находится в процессе регистрации.

Информация о вспышке вируса в мире появилась в мае. Случаи есть в 28 странах, причем в тех, где оспа обезьян обычно не распространена – прежде всего, в Европе и в Америке. А в Африке, где вирус встречается часто, с начала года зарегистрированы уже более 1,5 тысячи заболевших, 66 человек умерли.

Тем временем ВОЗ собирается в ближайшее время переименовать вирус оспы обезьян. Ученые из разных стран посчитали нынешнее название неточным, и пояснили, что следует избегать географических регионов и животных в наименованиях болезней.