"Москва и мир": Медведковский пруд и жара в Испании

Более трех тысяч водных растений высадили на Медведковском пруду. Там появились водные ирисы, рогоз, камыш, сусак зонтичный и кувшинки. Это часть работ по благоустройству водоема. Еще недавно он был в полном запустении и напоминал болото. Пруд очистили от иловых отложений и грунта и обустроили береговую линию. Все это, говорят авторы идеи, поможет сформировать на объекте биоплато с собственной самоочищающейся экосистемой

Растения на пруду высаживают с учетом ландшафтных решений, чтобы они не выбивались из городского пейзажа. У пруда также обустроили места для гнездования птиц. Работы по благоустройству обещают завершить в этом месяце.

Испания изнывает от аномального зноя. Воздух прогрелся до 40 градусов – это на восемь градусов выше климатической нормы. Такого начала лета там не было более 40 лет. Аномальная для этого времени жара пришла из Северной Африки. Усугубляет ситуацию высокая влажность на Пиренейском полуострове. Все это делает нахождение людей и животных на улице невыносимым. Повышенный уровень опасности объявлен в девяти из 17 регионов Испании. Медики сообщают о большом наплыве пациентов, получивших солнечный удар.

Похожая ситуация складывается и во Франции. Накануне столбики термометров местами превысили отметку в 36 градусов, температура воздуха продолжит подниматься. В регионах, расположенных вдоль Атлантического побережья, уже 16 июня будет больше 40 градусов. Этот атмосферный фронт на днях достигнет южных регионов страны. В ряде департаментов власти ограничили использование воды. Жителей призывают не мыть машины и не наполнять уличные бассейны.

В Москве на базе больницы имени Ворохобова начал работу крупнейший в России перинатальный центр. За несколько недель там родились более 160 малышей. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, в новом центре будет рождаться каждый десятый москвич. Отмечается, что центр был спроектирован и построен с нуля для обеспечения высокого уровня безопасности и комфорта.



Две недели назад открылся новый перинатальный центр при Коммунарке. Это первый акушерский стационар в ТиНАО. Там также принимают пациенток из Южного, Западного и Юго-Западного округов столицы. Медики оказывают всю необходимую помощь: ведут беременность, принимают роды, выхаживают новорожденных.