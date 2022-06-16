"Москва и мир": экзамены и аномальная жара в Испании

Узнать результате ЕГЭ и ОГЭ можно на портале mos.ru. Первые данные туда уже загрузили. Воспользоваться сервисом просто: нужно зайти в раздел "Результаты", но предварительно необходимо авторизоваться. Баллы за все экзамены появятся на сайте не позднее 13 июля. График можно заранее посмотреть на портале.

Также свои оценки школьники увидят в сервисе "Портфолио учащегося" в "Московской электронной школе" и в мобильном приложении "Дневник МЭШ".

Выпускные вечера в столице в этом году пройдут 25 июня. Традиционный городской праздник 11-тиклассников состоится в Парке Горького. Там установят три сцены. Программа насыщенная: интерактивные площадки, викторина, стендап-шоу, выступления известных артистов и диджеев, а также театрализованное представление на воде. По традиции в Парк Горького выпускники будут заходить по красной ковровой дорожке.

Испания изнывает от аномального зноя. Воздух прогрелся до 40 градусов – это на восемь градусов выше климатической нормы. Такого начала лета здесь не было более 40 лет. Аномальная для этого времени жара пришла из Северной Африки. Усугубляет ситуацию высокая влажность на Пиренейском полуострове. Все это делает нахождение людей и животных на улице невыносимым. Повышенный уровень опасности объявлен в девяти из 17 регионов Испании. Медики сообщают о большом наплыве пациентов, получивших солнечный удар.

Похожая ситуация во Франции. Накануне столбики термометров местами превысили отметку в 36 градусов, температура воздуха продолжит подниматься. В регионах, расположенных вдоль Атлантического побережья, уже 16 июня будет больше 40 градусов. Этот атмосферный фронт на днях достигнет южных регионов страны. В ряде департаментов власти ограничили использование воды. Жителей призывают не мыть машины и не наполнять уличные бассейны.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 городов России до 24 июня. Самолеты не будут летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Рейсы были приостановлены в феврале, после чего распоряжение неоднократно продляли. В качестве альтернативы сейчас используются аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Из-за таких ограничений на полеты РЖД ввели дополнительные поезда, в том числе из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличили количество мест в составах.

В начале июня туроператоры запустили первые автобусные чартеры на российские курорты, чтобы доставить туда туристов. В зависимости от маршрута дорога занимает 20–26 часов. Пассажиров перевозят в высоких автобусах с большим салоном и багажным отделением. Во всех есть туалеты, кулеры с водой и Wi-Fi.