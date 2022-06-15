"Москва и мир": продажа российских заводов IKEA и договор между Данией и Канадой

Шведская IKEA сообщила о продаже четырех российских заводов. С молотка уйдут предприятия в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Свое решение руководство компании объяснило проблемами, которые возникли из-за введенных ранее санкций. Речь идет в первую очередь о логистических сложностях. Перебои с поставками заставили производителя поставить бизнес в России на паузу. Также в IKEA заявили о сокращении штата сотрудников. При этом точные цифры уволенных пока не уточняются. Но бывшим работникам пообещали выплатить компенсацию.

Что касается товаров, которые находятся на российских складах, то они будут распроданы. Сроки старта продаж позднее опубликуют на официальном сайте компании. Под брендом IKEA в России работали 17 магазинов и восемь студий. Штат компании насчитывает около 15 тысяч человек. Все точки продаж шведского производителя в стране закрылись 4 марта, после начала спецоперации на Украине.

В Санкт-Петербурге открылся в 25 раз юбилейный международный экономический форум. Губернатор города Александр Беглов сообщил о заявках на участие из 69 стран. Из международных лидеров форум в 2022 году посетят президенты Армении и Казахстана – Ваагн Хачатурян и Касым-Жомарт Токаев. Также ждут глав ДНР и ЛНР, делегации из Турции, Египта, Афганистана и Сирии, участников из Эфиопии и Мали. Форум проходит под девизом "Новый мир – новые возможности", а программа разбита на четыре тематических раздела. За четыре дня выступят 500 спикеров.

На полях форума также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования. Участникам рекомендовали соблюдать масочный режим, а средства защиты раздают прямо на входе. На ПМЭФ традиционно представляют новые разработки. Гостей, например, встречает человекоподобный робот Дуняша. Она готовит кофе, мороженое, загадывает загадки и поет.

Дания и Канада спустя почти полвека смогли договориться о статусе острова Ганса. До этого дня власть на маленьком арктическом куске суши площадью меньше полутора километров менялась несколько раз в месяц. О своем праве на Гансу датчане и канадцы заявляли довольно оригинальным способом. Они заменяли чужой флаг на свой и оставляли соперникам бутылки национального алкоголя. Кстати, развязал бутылочную войну датский министр Том Хейем. Свой поступок он не объяснил, но оставленный им на острове национальный шнапс скоро сменился на виски.