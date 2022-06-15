"Москва и мир": жара в столице и договор между Данией и Канадой

Жара вернется в Москву в воскресенье, 19 июня. В столичный регион придет циклон из Европы. Температура приблизится к климатической норме июня, а столбики термометров снова могут поняться выше 25 градусов. Пока же в городе заметное похолодание. Днем на улице было 18 градусов. Действовало предупреждение о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду. Местами прогнозировались небольшие дожди и переменная облачность. Такая погода продержится в столице до воскресенья.

16 июня обещают уже 22 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что именно такой должна быть середина июня, а именно: ночью показывает 10–15 градусов, а днем повышается до 20–25 градусов. По словам синоптика, это самая типичная и нормальная температура.

В Санкт-Петербурге открылся в 25 раз юбилейный международный экономический форум. Губернатор города Александр Беглов сообщил о заявках на участие из 69 стран. Из международных лидеров форум в 2022 году посетят президенты Армении и Казахстана – Ваагн Хачатурян и Касым-Жомарт Токаев. Также ждут глав ДНР и ЛНР, делегации из Турции, Египта, Афганистана и Сирии, участников из Эфиопии и Мали. Форум проходит под девизом "Новый мир – новые возможности", а программа разбита на четыре тематических раздела. За четыре дня выступят 500 спикеров.

На полях форума также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования. Участникам рекомендовали соблюдать масочный режим, а средства защиты раздают прямо на входе. На ПМЭФ традиционно представляют новые разработки. Гостей, например, встречает человекоподобный робот Дуняша. Она готовит кофе, мороженое, загадывает загадки и поет.

Дания и Канада спустя почти полвека смогли договориться о статусе острова Ганса. До этого дня власть на маленьком арктическом куске суши площадью меньше полутора километров менялась несколько раз в месяц. О своем праве на Гансу датчане и канадцы заявляли довольно оригинальным способом. Они заменяли чужой флаг на свой и оставляли соперникам бутылки национального алкоголя. Кстати, развязал бутылочную войну датский министр Том Хейем. Свой поступок он не объяснил, но оставленный им на острове национальный шнапс скоро сменился на виски.