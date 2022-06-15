"Москва и мир": проект "Московское долголетие" и мощное торнадо в США

Более 30 тысяч горожан старшего поколения присоединились к занятиям на свежем воздухе. Их организуют в рамках проекта "Московское долголетие". Всего открыты более тысячи групп по таким направлениям, как скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, рисование, пение, фитнес и иностранные языки. Авторы инициативы уверяют, что сделают все возможное, чтобы для пенсионеров лето в городе стало отличной альтернативой дачному отдыху.

В планах также проведение спортивных соревнований, кинопоказы, мастер-классы, открытые уроки и многое другое. Список занятий постоянно расширяется. Например, в начале месяца в 11 парках начались занятия по хоровому пению, а в ближайшее время на Таганке откроется группа по изучению языка и культуры Южной Кореи. Кроме того, участники проекта могут послушать увлекательные лекции во время пешей экскурсии по Парку имени Горького.

В Подмосковье открыли железнодорожную станцию Ольгино. В будущем она войдет в состав четвертого маршрута Московских центральных диаметров. Но пока вся инфраструктура временная. Для пассажиров есть деревянная платформа островного типа между двумя путями. Также на станции обустроили пешеходный мост и поставили павильоны с турникетами. Строительство основной инфраструктуры продолжается. В РЖД рассказали, что Ольгино разгрузит конечную станцию будущего МЦД-4 Железнодорожная, которую ждет масштабная реконструкция. Там будут делать мост, платформы, эскалаторы и лифты.

Также около станций, которые станут частью четвертого диаметра, идет благоустройство. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам возле платформы Минская. Там приведут в порядок тротуары, расширят, где это возможно, пешеходную зону, заменят асфальт на проезжей части, установят скамейки и навигационные стелы. Особое внимание уделят озеленению – разобьют 12 тысяч квадратных метров газона.

Завывающие сирены предупредили американский город Чикаго о приходе мощного торнадо. В одно мгновение небо в городе стало черным, полил дождь и поднялся ветер, порывы которого достигали 35 метров в секунду. Он срывал крыши с домов, ломал деревья и линии электропередачи. Десятки тысяч человек остались без света. В местном аэропорту были задержаны или отменены около 400 рейсов. Синоптики заранее предупредили, что на смену стихии в регион придет небывалая жара. Воздух в течение дня прогреется до 36 градусов.

С последствиями непогоды борются в Китае. За сутки в южных провинциях выпало около 20 сантиметров осадков. Дожди спровоцировали многочисленные наводнения и оползни. Разрушены километры дорог и линий электропередачи. В некоторых регионах объявлена массовая эвакуация. Свои дома вынуждено покинули более 20 тысяч человек.