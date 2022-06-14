"Москва и мир": гроза в столице и жара в Мадриде

В столичном регионе ожидаются кратковременные дожди на протяжении всей недели. Также действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что будет много солнца. По словам синоптика, настоящее лето уже пришло. 14 и 15 июня в Москве и области столбики термометров поднимутся до 28 градусов. Со среды станет менее жарко – днем прогнозируются 20–25 градусов тепла. Дожди же, как отметил Вильфанд, – обычное явление для лета.

Среднее количество дней с осадками – от 18 до 20 в июне и июле. Дожди помогают сбить жару, которая может некомфортно ощущаться в мегаполисе. Москвичей попросили избегать длительного пребывания на солнце и носить головные уборы. Городские службы в свою очередь постоянно мониторят температуру и состояние дорожного полотна. Ночью они поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

В этом году для выпускников столичных школ приготовили театрализованное представление на воде и выступления известных артистов. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что праздничные вечера пройдут 25 июня. Самый масштабный из них состоится в Парке Горького. В рамках программы – интерактивные площадки, иммерсивные шоу, интеллектуальная игра "Квиз", Stand up шоу с импровизацией и многое другое. Завершится выпускной салютом.

До праздника выпускникам необходимо еще сдать все экзамены. Так, 14 июня более чем у 200 тысяч школьников был ЕГЭ по биологии, а также по иностранным языкам. Работа по биологии состояла из двух частей, включающих 28 заданий. На ее выполнение отводилось 4 часа. Экзамен по иностранному языку разделен на две части: письменную (выполняли 14 июня) и устную, которая пройдет 16 и 17 июня. 20 и 21 числа будут сдавать ЕГЭ по информатике.

В Испанию пришла жара. В некоторых районах воздух прогрелся до 43 градусов, но синоптики прогнозируют, что такой температурный фон в ближайшее время установится в 32 провинциях. В экстремальном режиме материковая часть королевства и Балеарские острова будут жить как минимум до конца недели. Жара, сильнейшая для этого времени, пришла из Северной Африки. Такого начала лета здесь не было более 40 лет. Средняя температура воздуха оказалась на 15 градусов выше обычной для этого времени года.

Больницы готовятся к наплыву пациентов с тепловыми ударами, а магазины бытовой техники не успевают принимать заказы на кондиционеры и вентиляторы. Самая сложная ситуация сложилась на юге страны – в Андалусии, Экстремадуре и Мадриде. Там даже ночью столбик термометра не опускается ниже отметки в 25 градусов. В Севилье работу приостановили конные экипажи, катающие туристов: животные из-за плохого самочувствия не могут выйти на улицу. Жители мегаполисов стараются укрыться от зноя в скверах и парках. Но деревья уже мало помогают. При этом, синоптики не исключают, что ситуацию усугубят песок и пыль, принесенные ветром из Сахары.

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