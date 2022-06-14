"Москва и мир": новые поликлиники и лесные пожары

В столице строят 17 поликлиник, 10 из них в 2022 году введут в эксплуатацию. Все поликлиники спроектированы в соответствии с новым единым стандартом. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов. Вместо регистратур в новых поликлиниках будут располагаться информационные центры. В зданиях создадут понятную навигацию. Основные кабинеты врачей будут находиться на первых этажах, а менее востребованные и административные помещения – наверху.

В 2022 году для выпускников столичных школ приготовили театрализованное представление на воде и выступления известных артистов. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он отметил, что праздничные вечера продут 25 июня. Самый масштабный из них – городской – состоится в Парке Горького. Запланирована насыщенная программа: интерактивные площадки, иммерсивные шоу, интеллектуальная игра "Квиз", Stand up шоу с импровизацией и многое другое. Завершится выпускной салютом. Однако до праздника школьники должны еще досдать все ЕГЭ.

Из-за наводнений и оползней национальный парк Йеллоустон в США закрыли впервые за 34 года. Территория заповедника, проходящая через штаты Вайоминг, Монтана и Айдахо, будет недоступна для посетителей минимум до конца этой недели. Продолжается эвакуация туристов и персонал парка. Сколько там может находиться людей не известно, поэтому спасателям приходится объезжать все турбазы и кемпинги, которых в заповеднике более двух тысяч. В парке разрушены многочисленные мосты и дороги, на полное восстановление инфраструктуры потребуются месяцы.

А на западе США бушуют пожары. Леса горят в Южной Калифорнии. Причина не только в жаркой погоде. Полиция задержала туриста, которого обвиняют в умышленном поджоге. В соседней Аризоне из-за лесных пожаров эвакуировали сотни людей. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер, из-за которого площадь возгорания всего за сутки увеличилась на 20 квадратных километров.