"Москва и мир": открытие новой станции МЦД-2 и расследование возникновения COVID-19

На втором Московском диаметре заработала станция Печатники. Она вошла в состав крупного транспортного узла, объединившего МЦД-2 и Люблинско-Дмитровскую линию метро. В ближайшее время к ним присоединится и Большая кольцевая. Сергей Собянин сообщил, что новая станция по своим масштабам превосходит Восточный вокзал.

На территории ТПУ в ближайшем будущем появится торгово-развлекательный комплекс с наземным паркингом. А в долгосрочной перспективе – строительство вокзала для поездов дальнего следования. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году транспортным узлом ежедневно будут пользоваться около 70 тысяч человек.

Россиян ждут длинные праздничные выходные и короткая рабочая неделя. Об этом напомнил Роструд. В этом году День России выпадает на воскресенье, поэтому нерабочие дни продлятся до 13 июня включительно. Что касается погоды на выходных, то жара в столичном регионе немного спадет, но все равно будет тепло. Столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов. А 11 июня ожидаются грозовые ливни. Однако они будут кратковременными, поэтому погулять у москвичей получится.

Ко Дню России в Москве установили более 2,5 тысячи флагов. Так, триколором оформили семь мостов, в том числе Бородинский и Большой Каменный. Декоративные конструкции появились и в пешеходных зонах в центральной части города. Москвичей и туристов в выходные ждут на двух фестивалях – "Времена и эпохи" и "Подорожник". Первый расположился сразу на 60 площадках по всей столице, а второй будет проходить на ВДНХ.

В ВОЗ заявили, что будут устанавливать причины возникновения COVID-19. Для этих целей создана экспертная группа. Специалистам предстоит выяснить, как вирусу удалось так быстро распространиться. Также они изучат возможность его лабораторного происхождения. В организации отметили, что эта работа необходима, так как до сих пор неизвестны ни родоначальник вируса, ни его естественные носители. Пока есть только результаты предварительного расследования – оно подтвердило лишь тот факт, что важную роль в распространении инфекции сыграл рынок в Ухане.

Версий о происхождении коронавируса было много. Больше всего шума наделала статья в британской The Telegraph. Издание предположило, что новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле заболевшего 10 лет назад китайского шахтера. Взятые у него образцы вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка. Против такой версии выступил Минздрав США. Точку в этом споре и должно поставить расследование.