"Москва и мир": фестиваль "Времена и эпохи" в столице и автомобильный мост между РФ и КНР

В столице проходит десятый фестиваль "Времена и эпохи". В этом году он посвящен победам и достижениям России, в том числе научным и культурным. Москвичей и туристов ждут исторические реконструкции, мастер-классы, спортивные программы. Площадки работают по всему городу. Одну из них, на Тверском бульваре, посетил Сергей Собянин.
А на ВДНХ устанавливают шатры для первого фестиваля внутреннего туризма "Подорожник". Они будут символизировать пять основных направлений – Дальний Восток, Черноморское побережье, Санкт-Петербург, Арктика и Центральный Федеральный округ. В программе – встречи с известными путешественниками, кулинарные занятия, театральные шествия, спектакли, выступления музыкантов. Фестиваль пройдет с 11 по 13 июня.
Более 40 жителей столицы наградили государственными и городскими наградами. Церемония прошла в Белом зале мэрии. Поздравлял приглашенных лично Сергей Собянин. Он вручил им ордена, в том числе "За заслуги перед отечеством" 1 и 2 степеней.
Среди награжденных – врачи, музейные работники, журналисты, педагоги, инженеры и ветераны. Некоторым из них за профессиональные достижения было присвоено звание заслуженного работника своей отрасли. Кроме того, на встрече своих героев нашли знаки отличия "За заслуги перед Москвой" и "За безупречную службу городу".
В Благовещенске запустили движение по автомобильному мосту между Россией и Китаем. По нему уже поехали первые грузовики. На церемонии открытия в онлайн-режиме выступили российские и китайские чиновники. Мост был построен за три года. Он возводился синхронно с двух берегов Амура российскими и китайскими подрядчиками. В мае 2020 года было получено разрешение на ввод моста в эксплуатацию от Минстроя России, однако открыть движение тогда помешала эпидемиологическая обстановка.
Длина двухполосного моста – более километра, а вместе с подъездными путями – 20 километров. По переправе каждый день смогут проезжать около 650 грузовых автомобилей, более сотни автобусов и до 70 легковых машин. Но пока переезд открыт только для большегрузов. Мост построен полностью на заемные средства, поэтому будет окупаться за счет платы за проезд. Максимальный тариф составит более девяти тысяч рублей.
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