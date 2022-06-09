"Москва и мир": фестиваль "Времена и эпохи" и оспа обезьян

В столице начался исторический фестиваль "Времена и эпохи". Для его проведения организовали более 60 площадок. Каждая третья находится в центре. Так, например, на Цветном бульваре реконструкторы постарались возродить атмосферу Древней Руси. Там можно встретить гончаров, кожевенников и кузнецов, научиться стрелять из лука, послушать песни гусляров и посмотреть показательные бои дружины.

В музее-заповеднике "Коломенское" особенно интересно будет детям. Их научат играть в старинные игры. Кроме того, все желающие смогут реализовать новые знания на практике, например, поучаствовать в боях на мешках. На площадке у Гольяновского пруда можно заглянуть в театр эпохи императрицы Елизаветы Петровны, а на улице Матвеевской окунуться в эпоху Серебряного века.

В мероприятиях, которые закончатся 13 июня, примут участие более тысячи реконструкторов со всей страны. Полную программу фестиваля "Времена и эпохи" можно найти на сайте проекта.

Греция сообщила о первом случае заражения оспой обезьян. Заболевание обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Португалии. Больного госпитализировали, но он находится в стабильном состоянии. Первый пациент с таким диагнозом есть и в Бразилии. Он сейчас на карантине. Это также мужчина, и он тоже вернулся из поездки в Испанию и Португалию. Всего в стране зафиксировано восемь предположительных случаев заражения оспой обезьян. Но они пока официально не подтверждены.

Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в настоящий момент за пределами Африки вирус проник на территории почти 30 стран. Болеют свыше 1 000 человек. Больше всего случаев заражения оспой обезьян выявлено в Великобритании, Испании и Португалии. Однако эксперты утверждают, что необходимости в массовой вакцинации сейчас нет.

Четверг стал самым жарким в столичном регионе с начала лета. Столбики термометров поднялись до отметки 28 градусов. В московской мэрии заявили, что городские службы постоянно мониторят температуру и состояние дорог. Во время жары дважды в сутки проводят промывку асфальта. Кроме того, в ночные часы обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

Тем временем наступил и купальный сезон. Московские спасатели подготовили 13 зон отдыха у воды. Водолазы обследовали и очистили дно всех водоемов. К прежним точкам в этом году добавились Головинские пруды.

Вероятно, москвичи захотят искупаться в выходные – лето сохранит свои позиции. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в ночные часы температура не опустится ниже 12–17 градусов, а днем воздух может прогреться до 29 градусов. Возможны локальные дожди и грозы.