"Москва и мир": фестиваль "Времена и эпохи" и лесные пожары в Испании

09 июня, 23:50
В столице начался исторический фестиваль "Времена и эпохи". Для его проведения организовали более 60 площадок. Каждая третья находится в центре. Так, например, на Цветном бульваре реконструкторы постарались возродить атмосферу Древней Руси. Там можно встретить гончаров, кожевенников и кузнецов, научиться стрелять из лука, послушать песни гусляров и посмотреть показательные бои дружины.
В музее-заповеднике "Коломенское" особенно интересно будет детям. Их научат играть в старинные игры. Кроме того, все желающие смогут реализовать новые знания на практике, например, поучаствовать в боях на мешках. На площадке у Гольяновского пруда можно заглянуть в театр эпохи императрицы Елизаветы Петровны, а на улице Матвеевской окунуться в эпоху Серебряного века.
В мероприятиях, которые закончатся 13 июня, примут участие более тысячи реконструкторов со всей страны. Полную программу фестиваля "Времена и эпохи" можно найти на сайте проекта.
Около трех тысяч человек на юге Испании вынуждены покинуть свои дома из-за лесного пожара. Он начался накануне в гористой местности неподалеку от Малаги. На борьбу со стихией брошены более 400 пожарных и военнослужащих. Трое из них серьезно пострадали.
Несмотря на все усилия спасателей и пожарной авиации, взять под контроль возгорание не удается. Сильный ветер со скоростью 30 метров в минуту разносит огонь. При этом синоптики прогнозируют усиление жары. Температура воздуха в регионе превысит 30 градусов и продолжит расти в выходные.
Бушуют пожары и в Греции. В стране их десятки, но один из самых мощных был зафиксирован в горах на южной окраине Афин. Жертв удалось избежать, но несколько домов сгорели. Распространению огня также способствовали жара и сильный ветер. Однако спасателям все-таки удалось локализовать возгорание.
Ростуризм запускает летнюю чартерную программу в регионы России. По словам властей, цены будут доступные. Список направлений, куда можно отправиться на отдых, расширился: этим летом будут чартеры на Дальний Восток, Алтай, Северный Кавказ, в Карелию, а также в Калининградскую и Тюменскую области. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
В июле к программе присоединятся Улан-Удэ, Владивосток и Южно-Сахалинск. А в августе чартеры запустят в Калининград. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что воспользоваться чартерными программами, организованными при поддержке государства, в этом году смогут около 50 тысяч туристов.
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