"Москва и мир": обновление кинотеатров и лесные пожары в Испании

В столице продолжается реконструкция советских кинотеатров. Из ветхих и старых построек делают современные многофункциональные центры.

Так, в 2019 году за счет инвестора начались работы в кинотеатре "Баку" в районе Аэропорт. Общая площадь после ремонта увеличится почти в три раза. В обновленном здании будет пять этажей, на четвертом разместятся залы на 285 мест. Как идут работы в кинотеатре, посмотрел Сергей Собянин. Мэр сообщил, что принято решение о компенсации затрат кинотеатрам на прокат и рекламу.

Сейчас продолжаются работы по реконструкции 19 кинотеатров, это в том числе "Киргизия", "Экран", "Солнцево", "Аврора". Основная задача – превратить устаревшие советские здания в новые центры, которые удобно будет посещать жителям района. Кроме самих кинотеатров там открываются фудкорты и магазины.

Около трех тысяч человек на юге Испании вынуждены покинуть свои дома из-за лесного пожара. Он начался накануне в гористой местности неподалеку от Малаги. На борьбу со стихией брошены более 400 пожарных и военнослужащих. Трое из них серьезно пострадали.

Несмотря на все усилия спасателей и пожарной авиации, взять под контроль возгорание не удается. Сильный ветер со скоростью 30 метров в минуту разносит огонь. При этом синоптики прогнозируют усиление жары. Температура воздуха в регионе превысит 30 градусов и продолжит расти в выходные.

Бушуют пожары и в Греции. В стране их десятки, но один из самых мощных был зафиксирован в горах на южной окраине Афин. Жертв удалось избежать, но несколько домов сгорели. Распространению огня также способствовали жара и сильный ветер. Однако спасателям все-таки удалось локализовать возгорание.

Ростуризм запускает летнюю чартерную программу в регионы России. По словам властей, цены будут доступные. Список направлений, куда можно отправиться на отдых, расширился: этим летом будут чартеры на Дальний Восток, Алтай, Северный Кавказ, в Карелию, а также в Калининградскую и Тюменскую области. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

В июле к программе присоединятся Улан-Удэ, Владивосток и Южно-Сахалинск. А в августе чартеры запустят в Калининград. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что воспользоваться чартерными программами, организованными при поддержке государства, в этом году смогут около 50 тысяч туристов.