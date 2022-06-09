"Москва и мир": День России и суд над Блаттером и Платини

Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные. Три дня страна будет отмечать День России. 12 июня в 2022 году выпало на воскресенье, поэтому праздничные выходные продлятся с субботы по понедельник включительно. В Роструде в связи с этим напомнили, что официально объявленные нерабочие дни не могут быть причиной снижения зарплаты.

Москвичей, которые во время праздника останутся в городе, ждет сразу несколько фестивалей. 9 июня в столице стартует исторический фестиваль "Времена и эпохи". На центральных бульварах откроют 24 основные площадки. Посмотреть сцены из жизни Древней Руси можно будет на Цветном бульваре. Реконструкторы организуют показательные выступления боевой дружины и научат всех желающих стрелять из лука. Масштабная панорама Отечественной войны 1812 года откроется на Тверском бульваре. Там можно будет посетить школу рекрутов и узнать о быте солдат.

Еще один фестиваль под названием "Подорожник" пройдет на ВДНХ. Его посвятили путешествиям по России. Гости выставки смогут составить свой туристический маршрут по Дальнему Востоку, Черному морю, Санкт-Петербургу, Арктике и Центральному федеральному округу. Помогут им в этом известные путешественники.

В Швейцарии начался судебный процесс по делу Зеппа Блаттера и Мишеля Платини. Бывшего президента Международной федерации футбола и экс-главу Союза европейских футбольных ассоциаций обвиняют в мошенничестве, растрате и коррупции.

Скандал разразился в 2015 году. Швейцарское федеральное бюро юстиции возбудило дело против высокопоставленных спортивных функционеров. Один из пунктов обвинения касался незаконного платежа в размере двух миллионов франков. Эти деньги из средств FIFA Зепп Блаттер распорядился выплатить Мишелю Платини. Обвинения в создании коррупционной схемы они отрицают. Точнее, от факта денежного перевода они не отказываются, но уверяют, что это была плата за консультационные услуги. Несмотря на такое заявление, Блаттер вынужден был уйти в отставку. Поста главы УЕФА лишился и Платини.

Судебный процесс продлится продлиться около двух недель. Вердикт должны озвучить в начале июля. В случае признания вины 86-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини грозит до 5 лет тюрьмы.

У россиян осталась всего неделя, чтобы купить путевки по программе детского кешбэка. Ее решили закрыть досрочно – 15 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что желающих оказалось очень много, практически все путевки с кешбэком раскупили за два месяца. Впервые в программе участвуют еще и палаточные лагеря. Однако даже с учетом этого, свободных мест уже мало.

Отправить ребенка на отдых по программе можно до конца сентября. Условия такие же, как и с основным туристическим кешбэком. На карту "Мир", по которой необходимо отплатить путевку, вернутся 50% от ее стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Деньги придут автоматически в течение нескольких дней.