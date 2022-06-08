"Москва и мир": Юго-Восточная хорда и суд над Блаттером и Платини

Участок Юго-Восточной хорды с мостом через Москву-реку готов почти на 50%. Это вторая очередь строительства Московского скоростного диаметра, она считается одной из самых сложных. На отрезке от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы должны построить 8 сооружений, в том числе несколько развязок. Как идут работы, осмотрел Сергей Собянин.

Юго-Восточная хорда свяжет 22 района Москвы, в которых в общей сложности проживают 2,5 миллиона жителей. Кроме того, за счет магистрали улучшится транспортная ситуация в прилегающих округах и в Московской области.

Строительство участка хорды от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской улицы началось в 2019 году. Шестиполосную трассу прокладывают через Каширское шоссе и Южную рокаду, а также по новому мосту через Москву-реку и семи эстакадам.

В Швейцарии начался судебный процесс по делу Зеппа Блаттера и Мишеля Платини. Бывшего президента Международной федерации футбола и экс-главу Союза европейских футбольных ассоциаций обвиняют в мошенничестве, растрате и коррупции.

Скандал разразился в 2015 году. Швейцарское федеральное бюро юстиции возбудило дело против высокопоставленных спортивных функционеров. Один из пунктов обвинения касался незаконного платежа в размере двух миллионов франков. Эти деньги из средств FIFA Зепп Блаттер распорядился выплатить Мишелю Платини. Обвинения в создании коррупционной схемы они отрицают. Точнее, от факта денежного перевода они не отказываются, но уверяют, что это была плата за консультационные услуги. Несмотря на такое заявление, Блаттер вынужден был уйти в отставку. Поста главы УЕФА лишился и Платини.

Судебный процесс продлится продлиться около двух недель. Вердикт должны озвучить в начале июля. В случае признания вины 86-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини грозит до 5 лет тюрьмы.

У россиян осталась всего неделя, чтобы купить путевки по программе детского кешбэка. Ее решили закрыть досрочно – 15 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что желающих оказалось очень много, практически все путевки с кешбэком раскупили за два месяца. Впервые в программе участвуют еще и палаточные лагеря. Однако даже с учетом этого, свободных мест уже мало.

Отправить ребенка на отдых по программе можно до конца сентября. Условия такие же, как и с основным туристическим кешбэком. На карту "Мир", по которой необходимо отплатить путевку, вернутся 50% от ее стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Деньги придут автоматически в течение нескольких дней.