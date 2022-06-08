"Москва и мир": День России и ЧП в Берлине

Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные. Три дня страна будет отмечать День России. 12 июня в 2022 году выпало на воскресенье, поэтому праздничные выходные продлятся с субботы по понедельник включительно. В Роструде в связи с этим напомнили, что официально объявленные нерабочие дни не могут быть причиной снижения зарплаты.

Москвичей, которые во время праздника останутся в городе, ждет сразу несколько фестивалей. 9 июня в столице стартует исторический фестиваль "Времена и эпохи". На центральных бульварах откроют 24 основные площадки. Посмотреть сцены из жизни Древней Руси можно будет на Цветном бульваре. Реконструкторы организуют показательные выступления боевой дружины и научат всех желающих стрелять из лука. Масштабная панорама Отечественной войны 1812 года откроется на Тверском бульваре. Там можно будет посетить школу рекрутов и узнать о быте солдат.

Еще один фестиваль под названием "Подорожник" пройдет на ВДНХ. Его посвятили путешествиям по России. Гости выставки смогут составить свой туристический маршрут по Дальнему Востоку, Черному морю, Санкт-Петербургу, Арктике и Центральному федеральному округу. Помогут им в этом известные путешественники.

В Берлине расследуют обстоятельства масштабного ДТП. На одной из оживленных улиц в районе Шарлоттенбург в толпу прохожих въехал автомобиль. Один человек погиб на месте. Еще не менее 10 получили серьезные травмы, пятеро находятся в критическом состоянии.

Автомобиль, протаранив людей, врезался в витрину одного из магазинов. Водителя задержали прохожие и передали в руки полиции. Сейчас его допрашивают. Имя мужчины не называется, но некоторые СМИ, со слов очевидцев, написали, что задержанный – пенсионного возраста. В полиции заявили, что версия теракта не исключается.

Шесть лет назад примерно на этом же месте произошло похожее ЧП, также с участием автомобиля. Грузовик въехал в посетителей рождественского рынка. Тогда погибли 12 человек, почти 50 были госпитализированы. Террорист – 24-летний выходец из Туниса смог скрыться с места преступления. Позднее его обнаружили в Милане и при задержании он был ликвидирован.

У россиян осталась всего неделя, чтобы купить путевки по программе детского кешбэка. Ее решили закрыть досрочно – 15 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что желающих оказалось очень много, практически все путевки с кешбэком раскупили за два месяца. Впервые в программе участвуют еще и палаточные лагеря. Однако даже с учетом этого, свободных мест уже мало.

Отправить ребенка на отдых по программе можно до конца сентября. Условия такие же, как и с основным туристическим кешбэком. На карту "Мир", по которой необходимо отплатить путевку, вернутся 50% от ее стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Деньги придут автоматически в течение нескольких дней.