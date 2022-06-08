"Москва и мир": кадровый центр и ДТП в Иране

За год в учебных программах Кадрового центра Депздрава столицы приняли участие около 25 тысяч слушателей. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

Единая площадка для оценки профессиональных навыков врачей была создана в 2021 году. Кадровый центр решает три задачи: помогает отбирать лучших специалистов, повышать квалификацию и проверять знания медиков.

Чтобы попасть на работу в Москве каждый врач должен пройти оценочную процедуру, доказав свой уровень компетенции. Кроме того, в центре повышает квалификацию уже работающий в столичном здравоохранении персонал. Для этого есть современное оборудование по 11 врачебным специальностям.

Также проводятся обучающие курсы и разные тренировочные программы. Еще Кадровый центр занимается независимой оценкой профессиональных навыков медиков. Для них организуют регулярные экзамены, где нужно продемонстрировать свои теоретические знания и их практическое применение.

Не менее 17 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Иране. Еще 50 получили ранения. Трагедия произошла рано утром 8 июня недалеко от города Тебес.

С рельсов сошел пассажирский поезд. В нем находилось около 350 пассажиров. На место происшествия прибыли спасательные группы с вертолетами. Некоторых из пострадавших удалось оперативно госпитализировать. Причины аварии расследуются. По предварительным данным, состав столкнулся с экскаватором, который проводил ремонтные работы возле путей.

Еще одно чрезвычайное происшествие расследуют в Мексике. В городе Куэрнавака более 20 человек получили травмы из-за обрушения подвесного моста. Конструкция упала прямо во время торжественного открытия после ремонта. В тот момент по мосту шли люди, в том числе и мэр города с супругой. 12 пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные. Три дня страна будет отмечать День России. 12 июня в 2022 году выпало на воскресенье, поэтому праздничные выходные продлятся с субботы по понедельник включительно. В Роструде в связи с этим напомнили, что официально объявленные нерабочие дни не могут быть причиной снижения зарплаты.

Москвичей, которые во время праздника останутся в городе, ждет сразу несколько фестивалей. 9 июня в столице стартует исторический фестиваль "Времена и эпохи". На центральных бульварах откроют 24 основные площадки. Посмотреть сцены из жизни Древней Руси можно будет на Цветном бульваре. Реконструкторы организуют показательные выступления боевой дружины и научат всех желающих стрелять из лука. Масштабная панорама Отечественной войны 1812 года откроется на Тверском бульваре. Там можно будет посетить школу рекрутов и узнать о быте солдат.

Еще один фестиваль под названием "Подорожник" пройдет на ВДНХ. Его посвятили путешествиям по России. Гости выставки смогут составить свой туристический маршрут по Дальнему Востоку, Черному морю, Санкт-Петербургу, Арктике и Центральному федеральному округу. Помогут им в этом известные путешественники.