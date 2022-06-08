"Москва и мир": кадровый центр и ДТП в Иране

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За год в учебных программах Кадрового центра Депздрава столицы приняли участие около 25 тысяч слушателей. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.
Единая площадка для оценки профессиональных навыков врачей была создана в 2021 году. Кадровый центр решает три задачи: помогает отбирать лучших специалистов, повышать квалификацию и проверять знания медиков.
Чтобы попасть на работу в Москве каждый врач должен пройти оценочную процедуру, доказав свой уровень компетенции. Кроме того, в центре повышает квалификацию уже работающий в столичном здравоохранении персонал. Для этого есть современное оборудование по 11 врачебным специальностям.
Также проводятся обучающие курсы и разные тренировочные программы. Еще Кадровый центр занимается независимой оценкой профессиональных навыков медиков. Для них организуют регулярные экзамены, где нужно продемонстрировать свои теоретические знания и их практическое применение.
Не менее 17 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Иране. Еще 50 получили ранения. Трагедия произошла рано утром 8 июня недалеко от города Тебес.
С рельсов сошел пассажирский поезд. В нем находилось около 350 пассажиров. На место происшествия прибыли спасательные группы с вертолетами. Некоторых из пострадавших удалось оперативно госпитализировать. Причины аварии расследуются. По предварительным данным, состав столкнулся с экскаватором, который проводил ремонтные работы возле путей.
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Россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные. Три дня страна будет отмечать День России. 12 июня в 2022 году выпало на воскресенье, поэтому праздничные выходные продлятся с субботы по понедельник включительно. В Роструде в связи с этим напомнили, что официально объявленные нерабочие дни не могут быть причиной снижения зарплаты.
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