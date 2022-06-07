"Москва и мир": украшение станций в метро и сохранение должности Борисом Джонсоном

Станции и перегоны Сокольнической линии столичной подземки украсили подсветкой. Об этом сообщили в Дептрансе. Это участок от "Саларьево" до "Ольховой". 27 неоновых букв "М" установили на протяжении всего наземного перегона. Общая протяженность светодиодных лент составит почти 13 километров. А на крышах павильонов станций "Филатов Луг" и "Прокшино" появились светодиодные объемные логотипы "Мосметро". Подсветку могут увидеть москвичи и гости столицы, которые прилетают в темное время суток в аэропорт Внуково.

Тем временем активно идет и строительство новых станций подземки. Так, "Новомосковская" на Сокольнической линии готова почти на половину. Сейчас идут работы по сооружению основных монолитных конструкций. Данная станция станет первой отапливаемой наземной станцией метро. Там сделают дополнительное вентиляционное оборудование, а уменьшить теплоотдачу поможет утепление вестибюлей и установка двойных стеклопакетов на путевых стенах.

В Москве до конца года откроют 71-й центр "Московского долголетия". Клубы для москвичей старшего возраста появляются в разных районах города. Программа создания таких центров для пожилых москвичей была запущена в 2018 году по инициативе Сергея Собянина. Мэр и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетили клуб в Сокольниках. Они встретились с жителями и поздравили социальных работников с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 8 июня.

Сейчас в системе социальной защиты в Москве работают около 40 тысяч человек. А число участников проекта "Московское долголетие" увеличивается на 2–3 тысячи ежедневно. В специальных центрах пожилые жители столицы могут отдохнуть, почитать, позаниматься в разных кружках и пообщаться.

Большинство депутатов парламента от правящей партии консерваторов заявили, что по-прежнему доверяют премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Он получил поддержку 211 однопартийцев при необходимых 180. Против проголосовали 148 человек. Таким образом, политик сохранил не только пост главы правительства, но и остался лидером Консервативной партии.

Согласно правилам, теперь у Джонсона есть защита от проведения подобной процедуры на целый год. Сохранивший кресло премьер-министр поспешил заявить, что считает свою победу убедительной и необходимости в досрочных выборах в парламент не видит. Причиной разбирательств стало участие Джонсона в вечеринках на Даунинг-стрит во время коронавирусного локдауна.

Скандал вышел громкий, вплоть до вмешательства полиции. Джонсон дважды публично принес свои извинения. Но уходить в отставку отказался. После этого депутаты от партии консерваторов подняли вопрос о вынесения вотума недоверия своему партийному лидеру.