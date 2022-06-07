"Москва и мир": украшение столичного метро и сохранение должности Борисом Джонсоном

Станции и перегоны Сокольнической линии столичной подземки украсили подсветкой. Об этом сообщили в Дептрансе. Это участок от "Саларьево" до "Ольховой". 27 неоновых букв "М" установили на протяжении всего наземного перегона. Общая протяженность светодиодных лент составит почти 13 километров. А на крышах павильонов станций "Филатов Луг" и "Прокшино" появились светодиодные объемные логотипы "Мосметро". Подсветку могут увидеть москвичи и гости столицы, которые прилетают в темное время суток в аэропорт Внуково.

Тем временем активно идет и строительство новых станций подземки. Так, "Новомосковская" на Сокольнической линии готова почти наполовину. Сейчас идут работы по сооружению основных монолитных конструкций. Данная станция станет первой отапливаемой наземной станцией метро. Там сделают дополнительное вентиляционное оборудование, а уменьшить теплоотдачу поможет утепление вестибюлей и установка двойных стеклопакетов на путевых стенах.

Почти 140 мест массового отдыха подготовили к летнему сезону в столице. На 30 из них можно будет поплавать. Водолазы уже обследовали и очистили дно всех водоемов. Еще на территории 45 зон можно только позагорать. Об этом напомнят знаки безопасности "Купаться запрещено". Кроме того, все места отдыха будут патрулировать спасатели.

Открывать купальный сезон в столице можно будет уже на следующей неделе. К этому располагает погода. Синоптики обещают, что 9 июня в регион придет июльская жара. Температура воздуха поднимется до 28 градусов. Одновременно начнет прогреваться вода – сначала в озерах и прудах, а затем в Москве-реке. Традиционно считается, что купальный сезон начинается, когда вода прогревается не ниже 20 градусов.

Большинство депутатов парламента от правящей партии консерваторов заявили, что по-прежнему доверяют премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Он получил поддержку 211 однопартийцев при необходимых 180. Против проголосовали 148 человек. Таким образом, политик сохранил не только пост главы правительства, но и остался лидером Консервативной партии.

Согласно правилам, теперь у Джонсона есть защита от проведения подобной процедуры на целый год. Сохранивший кресло премьер-министр поспешил заявить, что считает свою победу убедительной и необходимости в досрочных выборах в парламент не видит. Причиной разбирательств стало участие Джонсона в вечеринках на Даунинг-стрит во время коронавирусного локдауна.

Скандал вышел громкий, вплоть до вмешательства полиции. Джонсон дважды публично принес свои извинения. Но уходить в отставку отказался. После этого депутаты от партии консерваторов подняли вопрос о вынесения вотума недоверия своему партийному лидеру.