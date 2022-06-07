"Москва и мир": завершение фестиваля "Рыбная неделя" и сохранение должности Джонсоном

Почти два миллиона гостей посетили площадки фестиваля "Рыбная неделя". За 10 дней было продано более 200 тонн рыбы и морепродуктов. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр напомнил, что гастрономический праздник проводили на 23 площадках по всему городу. Покупателям предложили несколько десятков видов промысловых рыб и разнообразных морепродуктов: от камчатского краба и дальневосточного лосося до каспийской сельди и астраханского карася. Кроме того, горожан ждала развлекательная программа и традиционные дегустации, например, на площади Революции в рамках фестиваля приготовили 100 литров ухи.

Сейчас столица готовится к открытию еще одного масштабного мероприятия. С 9 по 13 июня в городе пройдет фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи". Будет более 60 площадок, на которых участники проекта воссоздадут знаменательные исторические события. Так, на Покровском бульваре покажут эпоху князя Александра Невского, а в Таганском парке – Древний Рим, где посетителей ждут античные настольные игры. Гостям также покажут метательные машины и снаряжение легионеров.

В Москве до конца года откроют 71-й центр "Московского долголетия". Клубы для москвичей старшего возраста появляются в разных районах города. Программа создания таких центров для пожилых москвичей была запущена в 2018 году по инициативе Сергея Собянина. Мэр и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетили клуб в Сокольниках. Они встретились с жителями и поздравили социальных работников с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 8 июня.

Сейчас в системе социальной защиты в Москве работают около 40 тысяч человек. А число участников проекта "Московское долголетие" увеличивается на 2–3 тысячи ежедневно. В специальных центрах пожилые жители столицы могут отдохнуть, почитать, позаниматься в разных кружках и пообщаться.

Большинство депутатов парламента от правящей партии консерваторов заявили, что по-прежнему доверяют премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Он получил поддержку 211 однопартийцев при необходимых 180. Против проголосовали 148 человек. Таким образом, политик сохранил не только пост главы правительства, но и остался лидером Консервативной партии.

Согласно правилам, теперь у Джонсона есть защита от проведения подобной процедуры на целый год. Сохранивший кресло премьер-министр поспешил заявить, что считает свою победу убедительной и необходимости в досрочных выборах в парламент не видит. Причиной разбирательств стало участие Джонсона в вечеринках на Даунинг-стрит во время коронавирусного локдауна.

Скандал вышел громкий, вплоть до вмешательства полиции. Джонсон дважды публично принес свои извинения. Но уходить в отставку отказался. После этого депутаты от партии консерваторов подняли вопрос о вынесения вотума недоверия своему партийному лидеру.