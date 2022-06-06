"Москва и мир": купальный сезон в столице и уровень заболеваемости COVID-19 в мире

Купальный сезон в столице откроется на следующей неделе. К этому располагает погода. Уже 9 июня в город придет настоящая июльская жара. Будет до 28 градусов. Одновременно начнет прогреваться вода – сначала в озерах, прудах, затем и в Москве-реке. Научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд напомнил, что для открытия купального сезона температура воды должна быть не ниже 20 градусов.

В этом году в столичном регионе организуют почти 125 специальных зон отдыха. При этом купаться можно будет лишь на 12 пляжах. Один из них – "Левобережье" – откроют на берегу Химкинского водохранилища. Он оборудован лежаками и теневыми навесами. За качеством воды во всех водоемах в течение сезона следит Роспотребназдор. Если состояние воды ухудшается, купание в этом месте запрещают. Также в столице можно охладиться в бассейнах. В городе к сезону их откроют, в том числе, в парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино" и в спорткомплексе "Лужники".

Около 120 стран готовы принимать российских туристов, но добраться россияне могут только до шести–семи из них. Об этом заявил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко. По его словам, турпоток в Турцию составляет 70–80% от объема прошлого года. И можно надеяться, что во второй половине лета он вырастет до уровня 2021 года.

Также начал восстанавливаться турпоток в Египет. А в Армению и Киргизию со второй половины июня начнут летать чартеры. Что касается внутреннего туризма, то первое место по продажам туров в рамках программы кешбэка занимает Краснодарский край. В первую тройку по популярности также входят курорты Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье и Алтайский край. В программе кешбэка участвуют все без исключения регионы страны. Количество путевок на одного человека не ограничено.

Уровень заболеваемости COVID-19 в мире снижается. В мае заболели около 16 миллионов человек по всей планете. И это на треть меньше, чем месяцем ранее. Примерно на столько же уменьшилось количество летальных исходов. Уровень смертности – 55 тысяч случаев в месяц – сравнялся с показателями весны 2020 года. Что касается личного рейтинга, то на первое место по распространению коронавируса вновь вернулись Соединенные Штаты. На второй и третьей строчках – Германия и Австрия. В России в последний весенний месяц выявили менее 150 тысяч заболевших коронавирусом. Это в два раза меньше, чем месяцем ранее, и минимум с апреля 2020 года.

