"Москва и мир": возобновление работы велопатруля ЦОДД и снижение заболеваемости COVID-19

На улицах Москвы возобновил работу велопатруль ЦОДД. Ежедневно следить за порядком будут три человека. Велопатруль планомерно объезжает все улицы в пределах Третьего транспортного кольца и находит недостатки дорожно-транспортной инфраструктуры: покосившиеся дорожные знаки, неработающие светофоры, противоречия знаков и разметки. Также инспекторы смогут делать мелкий ремонт велосипедов, оказать доврачебную первую помощь и даже потушить небольшой пожар. А еще они помогут оформить европротокол автомобилистам и освободить проезжую часть.

Велопатруль работает под надзором ситуационного центра, который в режиме онлайн отслеживает перемещения велосипедистов и может сообщать о мелких ДТП на прилегающих улицах. В течение полутора месяцев число экипажей увеличат до семи, и тогда велопатруль сможет следить за ситуацией за пределами ТТК. Появились такие инспекторы в столице в 2018 году во время чемпионата мира по футболу.

У выпускников 11-х классов 6 июня был ЕГЭ по истории и физике. Эти предметы в общей сложности выбрали больше 200 тысяч человек. На 19 заданий по истории были отведены три часа. Испытание по физике длилось четыре – там больше задач. Ранее школьники уже сдали географию, литературу, химию, русский язык, математику базового уровня и профильную. Впереди еще обществознание, биология, иностранный язык и информатика.

Всего на участие в экзаменах основного периода, который завершится 2 июля, зарегистрированы более 700 тысяч человек. Также в расписании есть резервные дни. За порядком на ЕГЭ строго следят. На экзамене присутствуют наблюдатели. За тем, как ученики пишут свои работы, смотрят и по видеокамерам. Большое внимание уделяют и безопасности детей. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории охраняются сотрудниками МВД и Росгвардии.

Уровень заболеваемости COVID-19 в мире снижается. В мае заболели около 16 миллионов человек по всей планете. И это на треть меньше, чем месяцем ранее. Примерно на столько же уменьшилось количество летальных исходов. Уровень смертности – 55 тысяч случаев в месяц – сравнялся с показателями весны 2020 года. Что касается личного рейтинга, то на первое место по распространению коронавируса вновь вернулись Соединенные Штаты. На второй и третьей строчках – Германия и Австрия. В России в последний весенний месяц выявили менее 150 тысяч заболевших коронавирусом. Это в два раза меньше, чем месяцем ранее, и минимум с апреля 2020 года.

Постепенно стабилизируется обстановка и в Китае. Власти Пекина ослабили коронавирусные ограничения в большинстве районов. С 6 июня городским кафе и ресторанам разрешили обслуживать посетителей в залах. Вернулись на рабочие месте пекинцы, которые работали на удаленке. Восстановил работу общественный транспорт. Но стать пассажирами могут только те, кто сдал ПЦР-тест.