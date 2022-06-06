"Москва и мир": жара в столице и праздник в честь Елизаветы II

В Москву идет жара. Уже 9 июня воздух в столичном регионе прогреется до 28 градусов. Такой температурный фон соответствует показателям середины июля. При этом, как предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пройдут небольшие и кратковременные дожди. Прогреваться воздух будет постепенно. Если утро 6 июня было прохладным, то днем – уже 23 градуса тепла. Такая же картина ожидается 7 июня.

Жара, которая придет в четверг, продержится все выходные. Что касается лета в целом, то синоптики не берутся пока делать точных прогнозов, но предполагают, что в течение ближайших трех месяцев температура будет около или выше нормы. Небольшое похолодание в регион придет во второй половине июня. Несколько дней будет от 15 до 20 градусов тепла. Ночами – даже около 7 градусов. Но на смену прохладе придет настоящее знойное лето с температурой до 30 градусов.

На улицах Москвы возобновил работу велопатруль ЦОДД. Ежедневно следить за порядком будут три человека. Велопатруль планомерно объезжает все улицы в пределах Третьего транспортного кольца и находит недостатки дорожно-транспортной инфраструктуры: покосившиеся дорожные знаки, неработающие светофоры, противоречия знаков и разметки. Также инспекторы смогут делать мелкий ремонт велосипедов, оказать доврачебную первую помощь и даже потушить небольшой пожар. А еще они помогут оформить европротокол автомобилистам и освободить проезжую часть.

Велопатруль работает под надзором ситуационного центра, который в режиме онлайн отслеживает перемещения велосипедистов и может сообщать о мелких ДТП на прилегающих улицах. В течение полутора месяцев число экипажей увеличат до семи, и тогда велопатруль сможет следить за ситуацией за пределами ТТК. Появились такие инспекторы в столице в 2018 году во время чемпионата мира по футболу.

Королева Елизавета II вышла на балкон Букингемского дворца, чтобы лично поблагодарить подданных за подаренный ей праздник. Появление монарха не было запланировано. Ранее пресс-служба дворца заявила, что из-за проблем со здоровьем королева появится на публике лишь в первый день торжеств по случаю 70-летия cвоего правления. Тем не менее Елизавета II нашла в себе силы, чтобы лично поприветствовать тысячи британцев, которые собрались у ее резиденции. Во время ее выхода военный оркестр исполнил национальный гимн "Боже, храни Королеву", ему подпевали все собравшиеся.

Кстати, это не единственный сюрприз от королевы. В честь платинового юбилея на престоле она снялась в ролике с медвежонком Паддингтоном. Минифильм показали во время концерта, который прошел в минувшие выходные у Букингемского дворца. Ролик вызвал настоящий фурор. На видео Елизавета II призналась медвежонку, что прячет сэндвичи с мармеладом в своей сумочке. Толпа взорвалась аплодисментами. Такой свою королеву британцы еще не знали.