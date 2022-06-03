"Москва и мир": индексация пенсий и пожар в бизнес-центре

Число пострадавших при пожаре в бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" в Москве выросло до четырех. Им оказывают медицинскую помощь. Во время ЧП из горящего здания были эвакуированы более 120 человек. Также удалось спасти семь кошек, которые жили в офисах. Сообщение о возгорании на улице Горбунова на западе столицы поступило 09:30. Пламя быстро охватило четыре этажа десятиэтажного бизнес-центра. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. Пожару присвоили максимальный, пятый ранг сложности. На место ЧП приехали около 200 спасателей. Они использовали 40 единиц техники, в том числе вертолет и пожарный поезд. Пламя удалось локализовать спустя 2 часа. Еще около часа потребовалось на то, чтобы потушить огонь. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения. Сообщатся, что последняя противопожарная проверка бизнес-центра проводилась в 2017 году.



С этого дня россиянам начали выплачивать увеличенные на 10% пенсии. Индексацию провели автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом не нужно. В ведомстве пояснили, что мера коснулась всех видов пенсий, в том числе страховых и социальных, а также выплаты, размер которых зависит от размера пенсии, например за особые заслуги или пособия пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС. Индексация коснулась порядка 35 миллионов россиян. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей. С предложением проиндексировать выплаты и повысить МРОТ выступил Владимир Путин 25 мая. Спустя пять дней премьер Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам на 10%. После этого средний размер выплат россиян вырос до 19 360 рублей в месяц, а МРОТ составил 15 279 рублей.

У переболевших ветрянкой нет защиты от оспы обезьян. В Роспотребнадзоре пояснили, что это два принципиально разных заболевания, поэтому они не формируют перекрестный иммунитет. Сейчас в нашей стране не зафиксировано ни одного случая заражения этим вирусом, тем не менее в регионы будут отправлены специальные комплекты для ПЦР-тестирования. Их будет достаточно для проведения 100 тысяч исследований. Тест-системы, разработанные научным центром "Вектор", могут установить факт наличия патогена всего за несколько часов. В первую очередь тестирование будут проходить люди, которые приехали из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения оспой обезьян, а также больные с характерной симптоматикой. Сейчас в 30 странах выявлено уже больше 550 случаев заражения оспой обезьян. О первом заболевшем сообщила Латвия. Медики уточнили, что у пациента болезнь протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо.