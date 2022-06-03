"Москва и мир": пожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза" и оспа обезьян

Число пострадавших при пожаре в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве выросло до четырех. Им оказывают медицинскую помощь. Во время ЧП из горящего здания были эвакуированы более 120 человек. Также удалось спасти семь кошек, которые жили в офисах.

Сообщение о возгорании на улице Горбунова на западе столицы поступило в 09:30. Пламя быстро охватило четыре этажа десятиэтажного бизнес-центра. Огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. Пожару присвоили максимальный, пятый ранг сложности. На место ЧП приехали около 200 спасателей. Они использовали 40 единиц техники, в том числе вертолет и пожарный поезд. Пламя удалось локализовать спустя два часа. Еще около часа потребовалось на то, чтобы потушить огонь.

У переболевших ветрянкой нет защиты от оспы обезьян. В Роспотребнадзоре пояснили, что это два принципиально разных заболевания, поэтому они не формируют перекрестный иммунитет.

Сейчас в РФ не зафиксировано ни одного случая заражения этим вирусом, тем не менее в регионы будут отправлены специальные комплекты для ПЦР-тестирования. Их будет достаточно для проведения 100 тысяч исследований. Тест-системы, разработанные научным центром "Вектор", могут установить факт наличия патогена всего за несколько часов.

В первую очередь тестирование будут проходить люди, которые приехали из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения оспой обезьян, а также больные с характерной симптоматикой.

Сейчас в 30 странах выявлено уже больше 550 случаев заражения оспой обезьян. О первом заболевшем сообщила и Латвия. Медики уточнили, что у пациента болезнь протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо.

Более 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за час. Утренний ливень с грозами был особенно интенсивным на севере города и в центре. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Для устранения последствий непогоды в городе работали 300 аварийных бригад. Коммунальщиков перевели на круглосуточное дежурство. Из-за сильного ветра, с порывами до 17 метров секунду, горожан попросили не парковать машины рядом с шаткими конструкциями.

Все изменится уже 4 июня. В выходные в Москве и области ожидается комфортная для прогулок погода. Главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в субботу воздух в городе прогреется до плюс 23 градусов. В воскресенье будет на пару градусов прохладнее и возможен кратковременный дождь. В целом погода будет соответствует климатической норме. Тепло сохранится в столице до конца первой декады июня, а потом обещают небольшое и недолгое похолодание.