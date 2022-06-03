"Москва и мир": пешеходный мост в Нагатинском Затоне и оспа обезьян

Жители Нагатинского Затона смогут быстрее добираться до метро. Речь идет об одноименной станции БКЛ. Удобнее станет благодаря новому пешеходному мосту, его проект утвердил Сергей Собянин. Пользоваться мостом смогут жители Нагатинской набережной и улиц Судостроительной, Якорной и Речников.
Мост длиной 250 метров протянется с территории жилого комплекса "Ривер Парк" до проектируемого ТПУ "Нагатинский Затон" с выходом на Корабельную и Коломенскую улицы.
У переболевших ветрянкой нет защиты от оспы обезьян. В Роспотребнадзоре пояснили, что это два принципиально разных заболевания, поэтому они не формируют перекрестный иммунитет.
Сейчас в РФ не зафиксировано ни одного случая заражения этим вирусом, тем не менее в регионы будут отправлены специальные комплекты для ПЦР-тестирования. Их будет достаточно для проведения 100 тысяч исследований. Тест-системы, разработанные научным центром "Вектор", могут установить факт наличия патогена всего за несколько часов. В первую очередь тестирование будут проходить люди, которые приехали из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения оспой обезьян, а также больные с характерной симптоматикой.
Сейчас в 30 странах выявлено уже больше 550 случаев заражения оспой обезьян. О первом заболевшем сообщила и Латвия. Медики уточнили, что у пациента болезнь протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо.
Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе будет действовать в течение всего дня из-за дождей и грозы. Мощный ливень накрыл столицу утром. За пару часов на город вылилось до 10 миллиметров осадков. Синоптики заранее предупредили, что в течение дня дожди постепенно ослабеют и прекратятся ближе к вечеру. Одновременно опустятся и столбики термометров. Будет около 18 градусов, что, впрочем, норма для июня.
Непогода в городе сопровождается ветром с порывами до 17 метров в секунду. Дептранс призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, а также не парковаться вблизи шатких конструкций.
Накануне холодный атмосферный фронт прошел сразу по нескольким городам. Ливни с градом и грозами подтопили Брянск, Белгород и Курск. Дороги и даже крупные автомагистрали там превратились в реки. Ситуация изменится уже 4 июня. В столичном регионе в выходные ожидается похолодание, но преимущественно без осадков. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до 7–12 градусов, а днем будет около 22 градусов.
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