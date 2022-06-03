"Москва и мир": пожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза" и погода в столице

Более 120 человек были эвакуированы из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" в Москве. Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказали на месте.

Сообщение о возгорании на улице Горбунова на западе столицы поступило в 09:30. Пламя распространялось быстро. Огонь охватил около тысячи квадратных метров. Пожару присвоили максимальный, пятый ранг сложности. На место ЧП приехали около 200 спасателей. Они использовали 40 единиц техники, в том числе вертолет и пожарный поезд. Также к торговому центру сразу направили 15 бригад скорой помощи.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения. Пламя удалось локализовать спустя два часа. Еще около часа потребовалось на то, чтобы потушить огонь. Все службы за оперативное реагирование и профессиональную работу поблагодарил Сергей Собянин.

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе будет действовать в течение всего дня из-за дождей и грозы. Мощный ливень накрыл столицу утром. За пару часов на город вылилось до 10 миллиметров осадков. Синоптики заранее предупредили, что в течение дня дожди постепенно ослабеют и прекратятся ближе к вечеру. Одновременно опустятся и столбики термометров. Будет около 18 градусов, что, впрочем, норма для июня.

Непогода в городе сопровождается ветром с порывами до 17 метров в секунду. Дептранс призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скорость и дистанцию, не парковаться вблизи шатких конструкций.

Накануне холодный атмосферный фронт прошел сразу по нескольким городам. Ливни с градом и грозами подтопили Брянск, Белгород и Курск. Дороги и даже крупные автомагистрали там превратились в реки. Ситуация изменится уже 4 июня. В столичном регионе в выходные ожидается похолодание, но преимущественно без осадков. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до 7–12 градусов, а днем будет около 22 градусов.

С 3 июня россиянам начали выплачивать увеличенные на 10% пенсии. Индексацию провели автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом не нужно. В ведомстве пояснили, что мера коснулась всех видов пенсий, в том числе страховых и социальных, а также выплат, размер которых зависит от размера пенсии, например за особые заслуги или пособия пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС.

Индексация коснулась порядка 35 миллионов россиян. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей. С предложением проиндексировать выплаты и повысить МРОТ выступил Владимир Путин 25 мая. Спустя пять дней премьер Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам на 10%. После этого средний размер выплат россиян вырос до 19 360 рублей в месяц, а МРОТ составил 15 279 рублей.