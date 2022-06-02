"Москва и мир": поликлиника в Коммунарке и правление Елизаветы II

В Коммунарке открылась новая поликлиника. В здании есть детское и взрослое отделения, к которым прикреплены свыше 50 тысяч горожан. Прием ведут врачи самых разных специальностей: от педиатра и терапевта до инфекциониста и нефролога. С началом работы врачей поздравил Сергей Собянин.

Так же мэр посетил перинатальный центр. Его построили при многопрофильном клиническом центре в Коммунарке.

Акушерский стационар стал первым на территории ТиНАО. В нем, помимо традиционных отделений, есть операционный блок для экстренных случаев и клинико-диагностическая лаборатория. Кроме того, в учреждении работает кабинет госуслуг. Таким образом, свидетельство о рождении ребенка можно получить не выходя из больницы.

В Великобритании стартовала главная вечеринка года. Четыре дня, которые официально объявили выходными, подданные ее Величества будут масштабно и шумно отмечать платиновый юбилей правления своей королевы. Елизавета II взошла на престол 70 лет назад. Так долго править страной не удавалось ни одному монарху. Британцы воспринимают это событий как личный праздник.

По всей Великобритании пройдет около 16 тысяч вечеринок. И это только те, о которых объявили заранее. Что касается официальных мероприятий, то по многовековой традиции они начались с выноса знамени. Около полутора тысяч гвардейцев прошли маршем от Букингемского дворца до Уайтхолла и обратно. Шествие сопровождалось пушечным салютом.

Поздравления и подарки Елизавете II поступают со всего мира. Например, французский президент Эммануэль Макрон преподнес королеве – страстной поклоннице конного спорта – лошадь. Длинный праздничный уикенд завершится юбилейном супершоу. Лондон превратится в сцену под открытым небом. На его улицах будут петь и танцевать более 6 тысяч артистов. В финале перед Букингемским дворцом хор из лучших голосов страны для своей королевы исполнит национальный гимн.

В Брянске устраняют последствия мощного ливня. В социальных сетях публикуют видео с потоками воды на улицах и огромными лужами. От осадков сильно пострадали Советский и Володарский районы, там затруднено движение транспорта. Городские службы прочищают ливневую канализацию и контролируют ситуацию на наиболее сложных участках. Судя по прогнозу, ливни и грозы еще могут повториться. Также жителей предупредили об ураганном ветре с порывами до 22 метров в секунду.

Похожий прогноз получили москвичи. В столице в ночь на 3 июня ожидают сильный дождь, грозу, усиление ветра, в некоторых районах даже пройдет град. В МЧС рекомендовали водителям быть осторожнее на дороге, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили под деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Что касается выходных, то в Москве будет тепло, но временами могут идти дожди.

