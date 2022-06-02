"Москва и мир": точки продажи клубники и правление Елизаветы II

В Москве открылись 286 точек продажи клубники – это в два раза больше, чем в предыдущие годы. Ягоды в столицу привозят из разных регионов России. В течение сезона будут продавать несколько сортов клубники, в том числе "Клер", "Альбу", "Джоли" и "Роксану".

Купить ягоды москвичи могут в привычных торговых павильонах, а также в палатках нового образца. Они оформлены в едином стиле и теперь более удобны для продавцов и покупателей. Адреса точек продажи клубники можно посмотреть на сайте mos.ru.

В Великобритании стартовала главная вечеринка года. Четыре дня, которые официально объявили выходными, подданные ее Величества будут масштабно и шумно отмечать платиновый юбилей правления своей королевы. Елизавета II взошла на престол 70 лет назад. Так долго править страной не удавалось ни одному монарху. Британцы воспринимают это событий как личный праздник.

По всей Великобритании пройдет около 16 тысяч вечеринок. И это только те, о которых объявили заранее. Что касается официальных мероприятий, то по многовековой традиции они начались с выноса знамени. Почти полторы тысячи гвардейцев прошли маршем от Букингемского дворца до Уайтхолла и обратно. Шествие сопровождалось пушечным салютом.

Поздравления и подарки Елизавете II поступают со всего мира. Например, французский президент Эммануэль Макрон преподнес королеве – страстной поклоннице конного спорта – лошадь. Длинный праздничный уикенд завершится юбилейным супершоу. Лондон превратится в сцену под открытым небом. На его улицах будут петь и танцевать более 6 тысяч артистов. В финале перед Букингемским дворцом хор из лучших голосов страны для своей королевы исполнит национальный гимн.

Правительство РФ внесло в список госуслуг, доступных для россиян в онлайн-формате, еще семь пунктов. Такое распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь специалисты услуги будут размещать на портале. Так, пользователи получат возможность записаться на прием к нотариусу. При этом будет два вида записи: на прием по вопросу, связанному с наследственным делом, и по остальным. Такой сервис в качестве эксперимента уже тестировали в Белгородской области и Ханты-Мансийском округе.

Кроме того, будет доступно получение электронной выписки из бюро кредитных историй. Предприниматели, в свою очередь, смогут получать в электронном виде сведения из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другие данные.

В электронный вид хотят перевести и бумажные уведомления, в том числе по жилищно-коммунальным услугам. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он отмечал, что у России уже есть готовая инфраструктура, в частности, возможность использовать цифровые подписи.