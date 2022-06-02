"Москва и мир": рекрутинговые агентства и дело Джонни Деппа

14:20
Московская служба занятости открыла еще два рекрутинговых агентства. Они созданы на базе компаний "КуулКлевер-Мясновъ-Отдохни" и "Черкизово". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Новые участники проекта предлагают вакансии мерчандайзеров, операторов загрузки, экспедиторов, машинистов различного профиля, электромонтеров, а также продавцов-консультантов. В столице уже действуют восемь подобных центров по трудоустройству. В общей сложности они готовы предложить работу более 15 тысячам человек.
Например, столичное метро ищет инспекторов транспортной безопасности, монтеров, делопроизводителей, бухгалтеров и специалистов по закупкам. "Почта России" предлагает горожанам попробовать себя в роли оператора связи, почтальона, водителя и сотрудника сортировочного центра. В специализированных агентствах соискатели в течение одного дня получат индивидуальную консультацию, составят резюме и пройдут собеседования с работодателями.
Джонни Депп празднует победу. Его бывшая жена Эмбер Херд должна выплатить ему 15 миллионов долларов. Этим решением суд поставил точку в деле по иску о клевете. Присяжные заявили, что актриса опорочила Деппа в своих заявлениях и действовала со злым умыслом, зная, что ее обвинения ложные.
Депп подал в суд против бывшей жены после ее интервью The Washington Post в 2018 году. Херд тогда заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Этот материал, по словам защитников Деппа, в итоге лишил его карьеры. Так, он потерял контракт на фильмы по саге о "Гарри Поттере".
Бывшие супруги обменялись исками на огромные суммы. Заседания шли четыре года. Присяжные встали на сторону Деппа, правда, коллегия признала, что актер тоже опорочил экс-супругу. За это ему придется выложить 2 миллиона долларов. Депп на объявление приговора не пришел, но в соцсетях написал, что счастлив, так как сумел добиться правды. Отношения актеров начались в 2011 году, они поженились в 2015 году, но уже через полтора года подали на развод.
Правительство РФ внесло в список госуслуг, доступных для россиян в онлайн-формате, еще семь пунктов. Такое распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Теперь специалисты услуги будут размещать на портале. Так, пользователи получат возможность записаться на прием к нотариусу. При этом будет два вида записи: на прием по вопросу, связанному с наследственным делом, и по остальным. Такой сервис в качестве эксперимента уже тестировали в Белгородской области и Ханты-Мансийском округе.
Кроме того, будет доступно получение электронной выписки из бюро кредитных историй. Предприниматели, в свою очередь, смогут получать в электронном виде сведения из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другие данные.
В электронный вид хотят перевести и бумажные уведомления, в том числе по жилищно-коммунальным услугам. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он отмечал, что у России уже есть готовая инфраструктура, в частности, возможность использовать цифровые подписи.
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