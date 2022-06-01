"Москва и мир": фестиваль "Рыбная неделя" в столице и отмена ковид-ограничений в Японии

В столице продолжается "Рыбная неделя". Гастрономический фестиваль проходит в городе уже в четвертый раз, но в этом году он стал самым посещаемым. На его площадках побывали уже почти 100 тысяч человек. На прилавках – более 20 видов промысловых рыб и разнообразные морепродукты. Например, камчатский краб, дальневосточный лосось, карельская форель и каспийская сельдь и многие другие. Сергей Собянин стал гостем одной из площадок в центре города и призвал москвичей последовать его примеру.

Рынок между Манежной площадью и площадью Революции – самая большая площадка фестиваля. Торговые палатки там разместились на площади почти 700 квадратных метров. Всего же в рамках фестиваля было организовано 23 рыбных рынка. Они продолжат работать до конца недели.

В московском аэропорту Шереметьево открылся новый железнодорожный комплекс. С Белорусского и Савеловского вокзалов пассажиры "Аэроэкспресса" теперь могут попасть в терминалы B и C. Через комплекс, площадью почти 15 тысяч квадратных метров, проходит двухпутная железная дорога, которая соединяет северный и южный терминалы. Прилегающую территорию благоустроили, а над платформами оборудовали стеклянные навесы. Комплекс рассчитан на пассажиропоток более шести тысяч человек в час. В год он сможет обслуживать в среднем 10 миллионов человек.

Здание расположено и спроектировано так, что пассажиры смогут добраться от поезда до стоек регистрации примерно за пять минут. Россиянам напоминают, что сейчас действует режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга России. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя, Белгорода. Остальные аэропорты страны, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Япония продолжает снимать пандемийные ограничения. С 1 июня в стране удвоен ежедневный лимит на количество въезжающих – до 20 тысяч человек. Упрощены и правила въезда. Посетителям из 98 стран, входящих в группу низкого риска, больше не надо предъявлять на границе ПЦР-тест и проходить карантин. Правило распространяется даже на тех, кто не был вакцинирован против COVID-19. К таким странам, например, относятся Россия, США, Великобритания, Китай и Южная Корея. Въезжающие из регионов с высоким уровнем риска заражения проведут три дня в изоляции в специальном отеле.

Кроме того, Таиланд отменил карантин для въезжающих иностранцев. Привитым от COVID-19 туристам понадобятся сертификат о вакцинации и медицинская страховка на 10 тысяч долларов. Еще дальше пошла Турция. Там сняли последние коронавирусные ограничения для путешественников. Для въезда теперь нужен только паспорт.