"Москва и мир": фестиваль "Рыбная неделя" в столице и мутации оспы обезьян

В столице продолжается "Рыбная неделя". Гастрономический фестиваль проходит в городе уже в четвертый раз, но в этом году он стал самым посещаемым. На его площадках побывали уже почти 100 тысяч человек. На прилавках – более 20 видов промысловых рыб и разнообразные морепродукты. Например, камчатский краб, дальневосточный лосось, карельская форель и каспийская сельдь и многие другие. Сергей Собянин стал гостем одной из площадок в центре города и призвал москвичей последовать его примеру.

Рынок между Манежной площадью и площадью Революции – самая большая площадка фестиваля. Торговые палатки там разместились на площади почти 700 квадратных метров. Всего же в рамках фестиваля было организовано 23 рыбных рынка. Они продолжат работать до конца недели.

В московском аэропорту Шереметьево открылся новый железнодорожный комплекс. С Белорусского и Савеловского вокзалов пассажиры "Аэроэкспресса" теперь могут попасть в терминалы B и C. Через комплекс, площадью почти 15 тысяч квадратных метров, проходит двухпутная железная дорога, которая соединяет северный и южный терминалы. Прилегающую территорию благоустроили, а над платформами оборудовали стеклянные навесы. Комплекс рассчитан на пассажиропоток более шести тысяч человек в час. В год он сможет обслуживать в среднем 10 миллионов человек.

Здание расположено и спроектировано так, что пассажиры смогут добраться от поезда до стоек регистрации примерно за пять минут. Россиянам напоминают, что сейчас действует режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты юга России. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя, Белгорода. Остальные аэропорты страны, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Вирус оспы обезьяны приобрел с 2018 года уже около полусотни мутаций. Это сообщили португальские ученые, которые занимаются расшифровкой генома инфекции. По их словам, такая скорость изменения практически в 10 раз выше, чем свойственно ДНК-вирусам. Это значит, что оспа обезьян активно адаптируется к новому носителю или может проявляться непонятными симптомами.

Пока медики называют пять главных признаков заболевания. Это лихорадка, головная боль, дискомфорт в мышцах, увеличение лимфатических узлов, а также истощение. Часто у заболевших появляется кожная сыпь, которая со временем проходит. Оспой обезьян болеют в среднем от 2 до 4 недель.

Первый летальный случаи в эту вспышку был зафиксирован в Нигерии. Там скончался 40-летний мужчина, который из-за сопутствующий заболеваний принимал иммуноподавляющие препараты. Сейчас случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в 23 странах. Медики сообщили о более 250 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях заражения оспой обезьян.