"Москва и мир": кешбэк за проезд в столичном транспорте и мутации оспы обезьян

В столице заработал кешбэк при покупке годовых абонементов для оплаты проезда в общественном транспорте. Так, 10% от стоимости "Тройки" вернутся, если оплата будет производится банковской картой платежной системы "Мир". Таким образом, покупатели такого проездного получат обратно 1 950 или 2 445 рублей. Деньги вернутся на счет в течение пяти рабочих дней.

Чтобы принять участие в этой акции, нужно зарегистрировать свою карту "Мир" на сайте или в мобильном приложении программы лояльности. После этого следует приобрести абонемент в кассе, автомате по продаже билетов или в приложении "Метро Москвы". Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что предложение действует до конца 2022 года. Также он отметил, что благодаря развитию современной билетной системы власти вместе с партнерами могут запускать больше таких акций.

С 1 июня в России вступили в силу некоторые нововведения. Так, вырос прожиточный минимум, в среднем по стране он теперь составляет 13 919 рублей. А еще на 10% увеличили МРОТ – теперь это 15 279 рублей. Также с 1 июня попасть на футбольный матч можно только с паспортом болельщика. Оформляют его на сайте госуслуг. Документ не выдадут тем, кто отличился нарушением общественного порядка. Обжаловать отказ можно в суде.

С 5 июня начнет действовать закон, согласно которому члены экипажей самолетов смогут применять спецсредства для успокоения авиадебоширов. В частности, буйного пассажира могут утихомирить с помощью пластиковых наручников и нейлоновых ремней. А с 8 июня в России ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Штрафы для граждан повысятся в 15–20 раз, для юридических лиц повышение составит в 2–3 раза.

Вирус оспы обезьяны приобрел с 2018 года уже около полусотни мутаций. Это сообщили португальские ученые, которые занимаются расшифровкой генома инфекции. По их словам, такая скорость изменения практически в 10 раз выше, чем свойственно ДНК-вирусам. Это значит, что оспа обезьян активно адаптируется к новому носителю или может проявляться непонятными симптомами.

Пока медики называют пять главных признаков заболевания. Это лихорадка, головная боль, дискомфорт в мышцах, увеличение лимфатических узлов, а также истощение. Часто у заболевших появляется кожная сыпь, которая со временем проходит. Оспой обезьян болеют в среднем от 2 до 4 недель.

Первый летальный случаи в эту вспышку был зафиксирован в Нигерии. Там скончался 40-летний мужчина, который из-за сопутствующий заболеваний принимал иммуноподавляющие препараты. Сейчас случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в 23 странах. Медики сообщили о более 250 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях заражения оспой обезьян.