"Москва и мир": ковидная амнистия в столице и отмена коронавирусных ограничений в Японии

В столице начала действовать ковидная амнистия. Москвичи могут оформить компенсацию штрафов за нарушение ограничений, которые действовали во время пандемии. Вернуть деньги могут и гости города, но при этом важно, чтобы штраф был выписан именно на территории Москвы. Заявление нужно подать в центре госуслуг. Правило касается всех ограничений, за исключением несоблюдения режима самоизоляции на дому при положительном тесте на коронавирус.

Ковидная амнистия будет действовать до конца 2022 года, она касается и представителей бизнеса. Об этом сообщил Сергей Собянин. Подробную инструкцию можно посмотреть на сайте mos.ru. Чтобы оформить возврат, в центре госуслуг потребуется предъявить паспорт, постановление о назначении штрафа, подтверждение его оплаты, а для представителей юридических лиц – еще и доверенность. Если постановление о штрафе утрачено, то можно получить копию в учреждении, которое его назначило.

С 1 июня в России вступили в силу некоторые нововведения. Так, вырос прожиточный минимум, в среднем по стране он теперь составляет 13 919 рублей. А еще на 10% увеличили МРОТ – теперь это 15 279 рублей. Также с 1 июня попасть на футбольный матч можно только с паспортом болельщика. Оформляют его на сайте госуслуг. Документ не выдадут тем, кто отличился нарушением общественного порядка. Обжаловать отказ можно в суде.

С 5 июня начнет действовать закон, согласно которому члены экипажей самолетов смогут применять спецсредства для успокоения авиадебоширов. В частности, буйного пассажира могут утихомирить с помощью пластиковых наручников и нейлоновых ремней. А с 8 июня в России ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Штрафы для граждан повысятся в 15–20 раз, для юридических лиц повышение составит в 2–3 раза.

Япония продолжает снимать пандемийные ограничения. С 1 июня в стране удвоен ежедневный лимит на количество въезжающих – до 20 тысяч человек. Упрощены и правила въезда. Посетителям из 98 стран, входящих в группу низкого риска, больше не надо предъявлять на границе ПЦР-тест и проходить карантин. Правило распространяется даже на тех, кто не был вакцинирован против COVID-19. К таким странам, например, относятся Россия, США, Великобритания, Китай и Южная Корея. Въезжающие из регионов с высоким уровнем риска заражения проведут три дня в изоляции в специальном отеле.

Кроме того, Таиланд отменил карантин для въезжающих иностранцев. Привитым от COVID-19 туристам понадобятся сертификат о вакцинации и медицинская страховка на 10 тысяч долларов. Еще дальше пошла Турция. Там сняли последние коронавирусные ограничения для путешественников. Для въезда теперь нужен только паспорт.