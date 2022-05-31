"Москва и мир": повышение МРОТ в столице и ураган в Мексике

31 мая, 23:10
В Москве повысили минимальную заработную плату. Она увеличилась на 10% и составляет 23 508 рублей в месяц. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Также на 10% стал больше прожиточный минимум, в среднем – это 20 585 рублей. Кроме того, льготным категориям москвичей стало проще получить санаторно-курортные путевки. Это касается ветеранов войны и труда, людей с инвалидностью и неработающих пенсионеров.
1 июня в интерактивную форму на портале mos.ru внесут все необходимые изменения. В частности, сократится количество полей, которые необходимо заполнять. Достаточно будет указать паспортные данные, информацию о регистрации в Москве и сведения о документе, подтверждающем льготную категорию. Уменьшится и перечень справок. Большинство из них проверят без участия заявителя. Выбор места санаторно-курортного лечения проведут с учетом индивидуальных потребностей. В этом году обеспечить путевками планируют 245 тысяч льготников.
Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку регионам. Так, кабмин предусмотрел рассрочку по бюджетным кредитам, которые были взяты для того, чтобы покрыть дефицит бюджетов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По новым правилам регионы смогут, в частности, отсрочить выплаты за этот год в полном объеме, а в следующие два года погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно. В план первоочередных действий также вошли и другие меры.
Кроме того, правительство разрешило компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать советы директоров. По словам премьера, это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным.
В Мексику пришла "Агата". Ураган обрушил на прибрежные районы ливни, порывистый ветер и восьмиметровые волны. В пострадавшем регионе объявлен наивысший уровень погодной опасности. Синоптики заранее предупредили жителей о непогоде. В регионе подготовили более 200 убежищ, в которых смогли спрятаться десятки тысяч человек. Продвигаясь над страной, ураган ослаб с пятой до первой категории. Ливни продолжают идти, поэтому сохраняется угроза наводнений и схода оползней.
Сильные дожди сейчас и в индийском Нью-Дели. Они стали причиной гибели двух человек. В городе бушует сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду, который валит деревья. Из-за непогоды на улицах города образовались огромные заторы. Жителей простят не выходить из дома. Приходит в себя после сильнейшего наводнения и Бразилия. Там стихия унесла жизни более 90 человек, еще около 30 числятся пропавшими без вести. В северных регионах объявлен режим чрезвычайного положения. Разбирать завалы спасателям помогают военные.
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